L’accord NFL TV de 10 milliards de dollars d’Amazon est le premier passage de Big Tech dans le Big Sports

C’est finalement arrivé. Une grande entreprise de technologie paie de très gros dollars pour des droits exclusifs de diffusion de sports de grande envergure: Amazon paie 10 milliards de dollars sur 10 ans pour diffuser des matchs de la NFL le jeudi soir.

Mais l’énorme affaire d’Amazon – de loin le plus grand mouvement d’une entreprise de technologie dans les sports en direct – illustre également à quel point les sports de grande envergure sont étroitement liés à la télévision traditionnelle.

En effet, le reste des accords que la NFL a officiellement annoncés aujourd’hui ressemblent beaucoup aux accords conclus par la NFL depuis des années: la grande majorité de ses jeux seront diffusés sur les réseaux de télévision traditionnels appartenant à Fox, Disney, ViacomCBS et NBCUniversal. C’est-à-dire: alors que nous avons vu les habitudes de visionnage changer au fil des ans – assez lentement au début, puis très rapidement, alors que les cotes de télévision traditionnelles ont chuté – la NFL et les grands réseaux de télévision veulent continuer à fonctionner comme d’habitude.

Et il y a de bonnes raisons à cette stase – ou symbiose. L’écoute de la télévision est en baisse depuis des années, mais les jeux de la NFL restent la programmation la plus populaire à la télévision, de loin. Sept des 10 meilleures émissions à la télévision en 2020 étaient des matchs de la NFL. Si les chaînes de télévision n’ont pas de football professionnel, leur déclin devient très rapide, très rapidement.

La NFL, quant à elle, parie que même si certains de ses téléspectateurs partent pour Xbox et TikTok, sa meilleure chance d’obtenir le plus de globes oculaires sur ses jeux est de les garder à la télévision à l’ancienne.

Il convient de noter que toutes les nouvelles offres permettent aux téléviseurs de mettre également les jeux sur leurs plates-formes de streaming, comme Peacock de NBCUniversal et ESPN + de Disney. Mais au fond, ce sont vraiment des offres télévisées, pas des offres numériques.

L’accord Amazon, quant à lui, est vraiment un accord numérique. Contrairement à d’autres mesures prises par Amazon (et Twitter avant lui) pour montrer les matchs de la NFL, il s’agit d’un engagement à montrer 15 matchs par saison, exclusivement pour les abonnés Amazon Prime aux États-Unis. Auparavant, Amazon avait simplement des droits de streaming sur des jeux qui étaient déjà diffusés sur les réseaux de télévision traditionnels comme Fox et CBS. (La NFL note que les personnes qui vivent dans chacun des marchés d’origine de l’équipe pourront toujours regarder les matchs à la télévision traditionnelle sans utiliser Amazon Prime.)

Mais de nombreux observateurs des médias ont depuis des années supposé que les grandes entreprises technologiques se tourneraient vers le sport. Il est fascinant que cela ne se produise que maintenant – et que cela ne se reproduise peut-être pas de manière significative – pendant longtemps. Les autres accords télévisés annoncés jeudi par la NFL dureront 11 ans, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen pour un Google ou un Apple de revenir dans ce domaine, et il n’y a pas d’autres droits sportifs importants disponibles pendant un certain temps. (Le seul problème ici est le package Sunday Ticket, qui donne aux abonnés l’accès à tous les matchs de la ligue, et appartient actuellement à DirecTV d’AT & T; cet accord arrive dans quelques années et pourrait certainement être disponible pour un joueur de technologie.)

Mais plus que cela, ce n’est plus une fatalité que le reste de la grande technologie pense qu’il devrait enchérir sur des offres sportives, point final.

Il y a quelques années à peine, Facebook a offert 600 millions de dollars dans un effort infructueux pour obtenir les droits des matchs de cricket indiens, et a ensuite obtenu les droits de montrer des matchs de football professionnels en Amérique latine; il serait disposé à dépenser des «milliards» pour d’autres droits sportifs.

Mais ce mois-ci, Facebook a annoncé qu’il n’essayait pas d’obtenir les droits sur les jeux de la NFL – et en fait, ne voulait pas du tout dépenser d’argent pour des droits sportifs. Au lieu de cela, il a suggéré dans une lettre ouverte aux dirigeants du sport que Facebook aimerait montrer des jeux gratuitement.

Aucun preneur, jusqu’à présent. Et pourquoi le feraient-ils? Si les grands téléviseurs continuent de payer beaucoup d’argent pour les grands sports, les sportifs continueront à prendre leurs chèques. Maintenant, ils ajoutent simplement 10 milliards de dollars d’Amazon à leur pile.