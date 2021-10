L’accord nucléaire chinois annulé par le gouvernement de Boris – « Gagnant-gagnant pour notre pays » | Politique | Nouvelles

Les Chinois devaient financer Hinkley Point C à Somerset et Sizewell, puis installer leurs propres réacteurs à Bradwell.

Cependant, M. Kwarteng envisage d’annuler l’accord afin de mettre en place un nouveau système de financement qui ne nécessite plus l’implication de la Chine et leur installation à Bradwell.

Au lieu d’appeler les investisseurs à financer la construction d’une centrale nucléaire et d’attendre plusieurs années un retour sur investissement, M. Kwarteng souhaite que les investisseurs voient un retour sur leur argent avant même que la construction ne commence.

Les consommateurs seront ceux qui financeront les projets grâce à 1 £ supplémentaire par mois sur leur facture d’électricité.

Dans le cadre du nouveau modèle de financement, appelé Regulated Asset Base, les investisseurs, tels que les fonds de pension, fournissent le capital initial pour lancer le projet et le retour sur investissement est immédiat.

« Une partie de la raison pour laquelle nous n’avons pas réussi à construire plus d’une centrale nucléaire dans ce pays est parce qu’il y a si peu d’entreprises mondiales qui ont les bilans qui peuvent prendre de tels risques sur un seul projet alors qu’il n’y aura pas de retour. pendant au moins dix ans », a déclaré une source gouvernementale au Times.

« Ce système ouvre le nucléaire à de nombreux nouveaux investisseurs et fait baisser le coût des projets pour les consommateurs. »

« À la lumière de la hausse des prix mondiaux du gaz, nous devons nous assurer que le réseau électrique britannique du futur est renforcé par une énergie nucléaire fiable et abordable produite dans ce pays », a déclaré le secrétaire aux affaires dans un communiqué.

La centrale nucléaire de Sizewell C dans le Suffolk coûtera à elle seule environ 20 milliards de livres sterling et fait partie du projet de 60 ans lancé par le gouvernement.

Ils estiment que les deux nouvelles usines réduiront le coût des factures et généreront une économie totale pour les consommateurs de plus de 30 milliards de livres sterling, car l’investissement serait moins risqué et attirerait donc des taux d’intérêt plus bas.

Cependant, tout dépassement de coût lié aux retards du projet serait supporté par le contribuable plutôt que par les investisseurs.