En 2008, le jet privé dans lequel Travis Barker était avec Adam “DJ AM” Goldstein et deux membres de leur entourage s’est écrasé à mi-décollage, tuant les deux pilotes et les deux amis. Alors que Goldstein a également survécu à l’accident, il est décédé d’une overdose un an plus tard. Barker a eu besoin de plusieurs interventions chirurgicales et transfusions sanguines pour son propre rétablissement.