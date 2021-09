L’accord record de Blondie avec Chrysalis

Le début de carrière de blonde comprenait plusieurs tremplins clés. Le moment où ils ont changé leur nom de l’éphémère Angel & the Snake en 1974 en était un, et leur premier contrat avec l’indépendant Private Stock en 1976 en était un autre.

Mais quelle que soit l’indie de cette société, le son proto-punk des débuts de Blondie n’était pas vraiment adapté à un label qui avait Frankie Valli et David Soul dans sa liste. Puis, le 1er septembre 1977, vint le pacte avec Chrysalis Records qui serait le contrat d’enregistrement révolutionnaire de Blondie.

Private Stock avait sorti le premier album éponyme de Blondie, avec leurs premiers favoris en direct et leurs singles «X Offender», «In The Flesh» et «Rip Her To Shreds», à la fin de 1976. Remarquable comme cela semblait bientôt une fois qu’ils régnaient sur l’univers pop plus tard dans la décennie, malgré toute la fraîcheur de Blondie sur la scène live, ni l’album ni aucun des singles n’ont connu de succès commercial aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Touché par la présence de Blondie

Dès qu’ils sont dans le giron de Chrysalis, le nouveau label réédite le premier album, tandis que le groupe poursuit son travail sur le disque qui marque véritablement leur arrivée, Plastic Letters du début 1978, toujours produit par Richard Gottehrer, avec ses tubes « Denis » et “(Je suis toujours touché par ta) présence, cher.” Cette dernière chanson a été écrite par le bassiste original Gary Valentine, qui a quitté Blondie plus tôt en 1977 pour être remplacé par Frank Infante. Avant la fin de l’année, Infante était passé à la guitare rythmique, avec le bassiste britannique Nigel Harrison introduit dans le giron.

Peu de temps après la signature de Chrysalis, un article de ZigZag a fait la distinction entre le public américain de Blondie, qui, selon le magazine, était très concentré sur l’attrait visuel de Debbie Harry, et le Royaume-Uni, où ils avaient récemment tourné avec Television. « De nombreux écrivains et amateurs de concerts ont trouvé la musique intéressante », a écrit Ira Robbins. “Un réel enthousiasme pour le mélange unique du groupe entre Broadway et Dave Clark 5 était perceptible.”

