L’accord Reliance Industries-Aramco a été annulé, les réservoirs de stock 4 % ; devriez-vous acheter ou vendre des actions RIL

Avec RIL ayant suspendu la vente de la participation de 20% dans le pétrole à l’unité chimique (O2C), le titre a été soumis à une pression de vente lundi. (Photo : REUTERS)

Reliance Industries Limited de Mukesh Ambani a annulé son accord avec Saudi Aramco la semaine dernière, après avoir manqué deux échéances auto-imposées. Avec RIL ayant suspendu la vente de la participation de 20% dans le pétrole à l’unité chimique (O2C), le titre a été soumis à une pression de vente lundi, chutant de plus de 4% pour atteindre un creux intra-journalier de 2 356 Rs par action. Les analystes ont des opinions mitigées sur l’impact que l’annulation de la vente des parts d’O2C aurait sur la performance de l’action RIL. Alors que les analystes de la société de courtage étrangère Jefferies ont réduit le prix cible, ceux de Kotak Securities, Credit Suisse et Prabhudas Lilladher ont maintenu leurs objectifs de prix précédents.

Jefferies – Acheter

La société de courtage a abaissé son multiple sur l’activité O2C pour refléter les marges de milieu de cycle. « Nous évaluons l’entreprise à 70 milliards de dollars US (contre 80 milliards de dollars US plus tôt) à 7,5 fois l’EV/EBITDA avant (contre 8,5 fois plus tôt) », ont-ils déclaré. Le prix cible a été abaissé à 2 880 Rs par action contre 3 000 Rs auparavant. Jefferies a déclaré que l’annulation de l’accord était une déception alors que le pétrole brut se situe à 80 $ le baril et après que le président d’Aramco a été intronisé au conseil d’administration de RIL. « L’accord aurait pu établir une évaluation de référence de 75 milliards de dollars américains et servir de catalyseur pour une revalorisation de l’activité O2C », ont-ils ajouté. La suspension de l’opération n’aura cependant aucun effet négatif sur le bilan de RIL.

Kotak Securities – Ajouter

Les analystes de Kotak Securities ont déclaré qu’il n’y aurait aucun impact sur RIL si la transaction n’était pas conclue. La société de bourse n’a pas exclu une incidence à court terme sur l’action étant donné le retard qui s’ensuit dans la réduction anticipée de l’exposition des entreprises O2C. « Cependant, nous ne voyons aucun impact dans notre évaluation SoTP, tout en recherchant le confort d’un bilan désendetté et d’une génération de FCF attendue, qui peuvent financer adéquatement le nouveau commerce et les nouvelles incursions énergétiques de RIL », ont-ils ajouté. La société de bourse a ajouté que le titre bénéficiera de déclencheurs à court terme tels qu’un rebond des marges de raffinage, une forte croissance du commerce de détail et une hausse des tarifs. Kotak Securities a épinglé une juste valeur de 2 800 Rs sur le script.

Credit Suisse – Neutre

Le feal annulé a été qualifié de « surprise négative » par le Credit Suisse. Les analystes de la société de courtage ont déclaré que le marché prenait en compte 100% de probabilité que l’accord se produise avec tous les développements qui l’entouraient. Le Credit Suisse a déclaré que l’annulation de l’accord modifierait la valorisation du segment O2C. En outre, ils ont ajouté qu’avec le lancement moins agressif de JioPhone Next, l’accent sera désormais mis sur les échéanciers de liste de Jio et Retail et sur la possibilité d’une éventuelle hausse des tarifs dans le secteur des télécommunications. Le Credit Suisse a un prix cible de Rs 2 450 par action sur RIL.

Prabhudas Lilladher – Acheter

Les analystes de la société de courtage ont qualifié l’appel de l’accord d' »amortisseur tout en n’excluant pas un partenariat plus large à l’avenir ». « C’est négatif car cela aurait donné à RIL l’accès aux dernières technologies pétrochimiques ainsi qu’à des approvisionnements assurés en brut », ont-ils déclaré. « Le modèle commercial bien diversifié de RIL en fait une histoire de croissance parfaite et est bien placé pour incuber de nouvelles entreprises et poursuivre des opportunités inorganiques avec un bilan liquide. Maintenez « ACHETER » avec un PT de Rs 2 955 », ont ajouté les analystes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.