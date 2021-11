L’accord Samsung Galaxy Z Flip 3 écrase 400 $ pour le prix le plus bas jamais enregistré

Wow, les offres de téléphones Android Cyber ​​Monday démarrent tôt et Best Buy vient de baisser le prix le plus bas jamais enregistré pour l’un des meilleurs téléphones de l’année. Cette offre Samsung Galaxy Z Flip 3 est maintenant à seulement 599 $ – c’est 400 $ de réduction! Ceci est pour la version déverrouillée et ne nécessite aucun échange pour obtenir cette excellente offre.

Et ne vous inquiétez pas si vous êtes au Royaume-Uni car il y a aussi un prix jamais plus bas pour vous. Habituellement au prix de 949 £, Samsung a fait baisser le prix à 799 £. Ou, il existe une option pour payer 8,31 £ par mois à la place si vous souhaitez répartir les coûts.

Samsung offre également une remise supplémentaire allant jusqu’à 500 £ sur les échanges par rapport au prix déjà réduit. Cliquez simplement sur le menu d’échange sur le site Web et vous pourrez voir quels ordinateurs portables, tablettes, montres intelligentes et téléphones sont éligibles. Nous vous conseillons toujours de comparer le prix de reprise aux prix de vente moyens sur les annonces d’occasion sur eBay ou aux valeurs de reprise dans les points de vente habituels, juste pour vous assurer que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix sur votre ancien appareil. Samsung paie beaucoup plus pour les anciens téléphones Samsung que pour ceux d’Apple, par exemple.

Les meilleures offres Samsung Galaxy Z Flip 3 à ce jour

États-Unis: Samsung Galaxy Z Flip 3 était de 999 $, maintenant de 599 $



Économisez 400 $ : Tout simplement un accord époustouflant qui écrase tout ce que nous avons vu lors du Black Friday. 400 $ de rabais sur un téléphone pliable aussi bon et ce nouveau est facilement la meilleure offre que j’ai vue sur un téléphone toute l’année. Il est disponible dans les quatre couleurs pour le moment, mais nous ne voyons vraiment pas cela durer longtemps et il est peu probable que vous trouviez un prix moins cher que celui-ci pendant longtemps.

599 $ chez Best Buy

Royaume-Uni: Samsung Galaxy Z Flip 3 était de 949 £, maintenant 799 £



Économisez 150 £ : Une remise fantastique sur l’un des meilleurs téléphones de l’année. Vous ne trouverez pas de meilleure offre pliable dans les soldes du Cyber ​​Monday. Nous ne savons pas combien de temps durera cet accord, mais nous pensons que vous jouez à un jeu dangereux, en supposant qu’il sera toujours là après lundi. Cette offre est valable sur les quatre couleurs du téléphone.

799 £ chez Samsung

J’ai eu le plaisir d’utiliser le Z Flip 3 et son grand frère hybride tablette-téléphone, le Z Fold 3, ces derniers mois à la maison, et ce sont tous les deux des appareils époustouflants. Le Z Flip 3 est l’option la plus économique, bien que globalement et beaucoup plus conviviale.

L’écran de 6,7 pouces à 120 Hz est fantastique, et la conception pliable est bien améliorée par rapport au modèle précédent, et il est désormais également résistant à l’eau. L’utilisation du téléphone en mode L plié est très amusant pour aligner des prises de vue parfaites, regarder des vidéos et profiter des appels vidéo. La caméra interne est beaucoup plus nette et détaillée que celle du Z Fold 3, elle est donc bien mieux adaptée aux selfies et aux appels vidéo.

L’affichage extérieur est peut-être petit, mais il est idéal pour les notifications, le réglage des minuteries, le saut de pistes dans Spotify, etc. La conception de la coquille est super robuste et est une révélation après avoir fourré des téléphones de plus en plus gros dans mes poches au cours des dernières années.

Le seul reproche que j’ai avec le téléphone est l’absence d’un téléobjectif décent, et la batterie est assez facile à brûler en une journée. Si vous n’êtes pas trop préoccupé par les prises de vue à longue distance et que vous pouvez recharger votre téléphone assez facilement à un moment donné si vous l’utilisez beaucoup chaque jour, alors cela pourrait être le pliable abordable que vous attendiez. .

Consultez notre tableau de comparaison des prix ci-dessous pour plus d’offres sur le Z Flip 3. Au Royaume-Uni, vous verrez des options pour prendre le téléphone sur contrat ou en tant qu’achat autonome comme celui-ci. Il y a aussi un onglet SIM uniquement, qui sera pratique si vous avez besoin d’une nouvelle offre à coupler avec un téléphone sans contrat.

