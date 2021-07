L’accord Schumacher 2022 Haas est toujours en cours de finalisation · .

in

Dans le tour d’horizon: Guenther Steiner a déclaré que le contrat 2022 de Mick Schumacher est toujours en cours, bien que celui de Nikita Mazepin ait été signé.

En bref

L’accord 2022 de Mazepin avec Haas a été signé, le “réglé” de Schumacher a annoncé en décembre dernier que le junior de Ferrari, Mick Schumacher, les avait rejoints dans le cadre d’un accord ” pluriannuel “, bien que le pilote ait récemment indiqué son intention de courir dans l’équipe l’année prochaine. pas encore été finalisé. Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré qu’ils étaient en pourparlers avec Ferrari pour confirmer son accord.

“Il y a quelques choses qui doivent juste être réglées”, a déclaré Steiner. “C’est un contrat à trois évidemment parce qu’il en a un avec Ferrari. Il doit y avoir quelques « t » barrés et quelques « i » en pointillés, puis nous en aurons trois.

“Mick a raison de dire qu’il n’a pas signé, qu’il y a des accords en place, mais parce que c’est un contrat à trois, c’est toujours plus difficile que lorsqu’il s’agit d’un simple contrat en tête-à-tête.”

Le coéquipier de Schumacher, Nikita Mazepin, dont la société Uralkali du père Dmitry est devenue le sponsor titre de l’équipe cette année, est bloqué pour 2022, a déclaré Steiner. « Tout est signé là-bas, tout va bien. »

Lotterer : le crash avec Da Costa fait partie du « jeu » en Formule E

Lotterer a terminé en dehors des points pour la septième fois cette saison après s’être heurté à Da Costa lors d’un incident que le pilote de Techeetah a considéré entièrement comme la faute de Lotterer. Lotterer s’est vu infliger une pénalité de passage au volant pendant la course ainsi que deux points de pénalité contre sa licence de Formule E, ce qui le porte actuellement à un total de 8 points de pénalité.

S’exprimant après l’Eprix, Lotterer a déclaré qu’il estimait que sa décision était légitime et que l’accident était au moins en partie la faute de Da Costa. « Eh bien, j’ai clairement montré que j’ai défendu tôt et que c’était son choix d’aller dans ce trou et il a touché mon arrière.

« Comme nous l’avons vu avant qu’il ne touche le mur, il avait touché mon arrière, ma voiture pointait dans la mauvaise direction. Donc pour moi, le penalty n’est pas juste parce que c’est le jeu, vous savez, et il aurait pu aller à l’extérieur aussi – il était sur 250, il avait plus de vitesse pour sortir et j’ai clairement montré que je ne le voulais pas aller à l’intérieur et c’est mon droit.

« Il est venu par derrière, je ne sais pas pourquoi ils décident des choses comme ça. A Rome, c’était l’inverse, j’ai été touché quand je suis devant et j’ai eu un penalty pour ça.

Da Costa a qualifié l’incident de “normes de conduite inacceptables” dans une publication sur les réseaux sociaux, affirmant que Lotterer était entièrement à blâmer.

Les billets du Grand Prix de Djeddah sont en vente à 40 % de la capacité des salles

Le promoteur du premier Grand Prix d’Arabie saoudite a mis en vente des billets pour la course, avec initialement 40% de la capacité de la course disponible à l’achat. Les billets peuvent être achetés localement et en tant que visiteurs internationaux.

Dans le cadre de l’annonce, les organisateurs ont confirmé que la capacité était destinée à augmenter, à mesure que la couverture vaccinale mondiale contre le coronavirus augmentait.

Codemasters annonce Grid Legends

Codemasters, fabricant des jeux officiels de F1, a annoncé Grid Legends, à venir en 2022. Le jeu permet aux joueurs de personnaliser les modes de course et les pistes, y compris un mélange de circuits traditionnels et urbains.

Les joueurs figurent également dans leur propre documentaire de style Netflix sur leur carrière dans le sport automobile.

UNSEEN FOOTAGE!@Lucasdigrassi a failli réussir un geste audacieux après avoir traversé la voie des stands pour prendre la tête lors d’une période de voiture de sécurité. Mais il a été décidé qu’il ne s’était pas arrêté avant de sortir du stand et qu’il avait reçu un drapeau noir pour avoir refusé une pénalité de passage. pic.twitter.com/DeXEI11K0V – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 25 juillet 2021

Déclaration: Tout ce que nous avons fait aujourd’hui était clairement autorisé par les règles du championnat. Nous ne pouvions le faire que si la voiture de sécurité était à une vitesse inférieure à la limite de vitesse dans la voie des stands, sinon je perdrais des positions. C’était une décision audacieuse et risquée, mais je suis entièrement derrière mon équipe quand… – Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) 25 juillet 2021

… la décision a été prise. La pénalité a été correctement appliquée car le véhicule (les roues ont atteint 0) n’a pas atteint le 0 km/h maximum APRÈS que les données aient été analysées en détail, car elles étaient si proches. Je n’ai été informé de la pénalité qu’après le drapeau à damier, par radio. – Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) 25 juillet 2021

Je viens de voir les restes de la roue arrière gauche de Max Verstappen de la semaine dernière, je n’avais pas apprécié les énormes forces impliquées sur certaines parties de la voiture – j’espère partager une photo plus tard. – Cllr Sam S Collins (@NorthHertsSam) 24 juillet 2021

Ce que j’aime le plus dans mes recherches sur le livre, c’est de découvrir de petits faits que je n’avais pas rencontrés auparavant – comme Niki Lauda assistant à la réunion de célébration de James Hunt pour signer des autographes – imaginez simplement que Max V fasse de même dans un clubbie pour honorer Lewis. H ? – Ben Evans (@bencommentator) 24 juillet 2021

Spa 2021 : Course trois pénalités (British F3)

« Dans le premier tour de course, les voitures 12 (Alvarez) et 13 (Ushijima) ont dépassé plusieurs voitures au virage quatre (Eau Rouge) avec les quatre roues au-delà de la ligne blanche. Cinq secondes ont été ajoutées aux temps de course des deux pilotes, Ushijima passant de la troisième à la sixième place dans le résultat modifié. La position d’Alvarez ne change pas.”

Bearman mène Bedrin en VAR un-deux lors de la troisième course d’Imola de la F4 italienne (Formula Scout)

“Leonardo Fornaroli d’Iron Lynx a commencé aux côtés de Bearman au premier rang, mais il a été devancé par Bedrin et Sebastian Montoya de Prema derrière, Bedrin passant à l’intérieur tandis que Montoya le devançait à l’extérieur en entrant dans Tamburello pour la première fois.”

Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d'horizon ., veuillez l'envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Keke Rosberg de McLaren décrochait la pole position du Grand Prix d’Allemagne, après avoir annoncé la veille son intention de prendre sa retraite.

