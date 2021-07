L’accord Spotify de Harry et Meghan est «terrible pour la monarchie» malgré la diffusion d’un seul épisode | Royale | Nouvelles

in

Prince Harry: les États-Unis ” grincent des dents en diffusant du linge sale “, déclare Cohen

Le duc et la duchesse de Sussex ont signé l’année dernière un accord historique avec le service de streaming Spotify, qui les verra produire du contenu via leur nouvelle série de podcasts Archewell Audio. Depuis que l’accord a été conclu, un seul épisode a été publié – un podcast festif mettant en vedette certains des amis des Sussex, dont James Corden et Sir Elton John. Il a discuté des difficultés rencontrées par le couple, ainsi que de leurs proches, mais est devenu tristement célèbre lorsque leur jeune fils Archie a parlé pour la première fois en public.

L’accord lui-même vaut 35 millions de dollars (25 millions de livres sterling) et a été l’un des premiers contrats signés par le couple après avoir choisi de quitter la famille royale l’année dernière pour mener une “vie financièrement indépendante”.

Mais certains dans l’industrie sont sceptiques quant à la façon dont le couple a réussi à obtenir une offre aussi lucrative de l’une des plus grandes plateformes en ligne au monde.

Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants, a fait valoir que même si l’accord était susceptible d’être “basé sur des kickers de performance”, les Sussex avaient vendu la monarchie pour une tentative de création de contenu.

S’adressant à Newsweek après l’annonce de l’accord, il a déclaré: “C’est une bonne affaire pour eux, mais une affaire terrible pour l’histoire de la monarchie, car ils choisissent de le vendre à des prix de braderie.

“Je pense qu’ils profitent systématiquement du halo de la monarchie.

“Si Harry n’était pas impliqué, personne ne s’en soucierait, si elle n’avait pas les liens royaux.

“Il y a cette guerre imprudente contre cette marque historique immaculée qui représente le peuple anglais depuis des siècles.”

L’accord Spotify n’est pas le seul projet commercial majeur qu’ils ont décroché – car ils ont conclu un contrat de 100 millions de dollars (71 millions de livres sterling) avec les géants de la télévision Netflix.

Cet accord verra le couple produire une série de séries pour le service de streaming, notamment des documentaires et des pièces scénarisées, ainsi que des émissions pour enfants.

Mais encore une fois, cet accord a fait l’objet d’un examen minutieux car le couple n’a annoncé qu’un seul projet sur lequel il travaille jusqu’à présent.

Les commentateurs soutiennent que les goûts de Netflix voudront probablement plus de contenu plus rapidement, en particulier après que le couple a confirmé qu’ils prendraient une période de congé pour pouvoir passer du temps avec leur fille nouveau-née Lilibet Diana.

Les critiques incluent Daniela Elser, qui a fait valoir le mois dernier que les patrons de Netflix pourraient bientôt se lasser du couple si plus de contenu n’est pas annoncé.

Écrivant pour News.com, elle a déclaré: “Lorsque les Sussex commenceront à dévoiler leur liste de projets de télévision et de podcasting, ils auront une chance; c’est-à-dire une chance d’impressionner le public et de se démarquer soit en termes de chiffres fumants ou d’applaudissements critiques .

“Lorsque la nouveauté et l’éclat de travailler avec les membres de la famille royale s’estomperont, s’ils n’ont pas de comptes de streaming ou une poignée de récompenses à montrer, alors leurs contrats seront-ils renouvelés ? Essentiellement, ils auront un bref fenêtre pour prouver qu’ils valent les centaines de millions que les géants de l’entreprise ont parié sur eux.

“Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit.

“Le fait est que même les entreprises d’un milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d’argent dans deux entrepreneurs très, très célèbres s’ils ne s’avèrent pas être un bon investissement.”

Mais d’autres ont été plus détendus à propos de l’accord, y compris l’expert en relations publiques Mark Borkowski.

Il a déclaré que l’accord était “fantastique” pour Netflix et “phénoménal pour l’ex-couple royal”.

L’expert a ajouté: “S’ils réussissent, s’ils s’entourent des meilleures personnes… cela pourrait être leur fil conducteur.”

On espérait que le couple enthousiasmerait les utilisateurs de Netflix en annonçant une série de projets sur lesquels ils pourraient commencer à travailler, mais jusqu’à présent, un seul programme a été confirmé.

“Heart of Invictus” jettera un coup d’œil aux concurrents participant aux Invictus Games, l’événement sportif créé par Harry pour les militaires blessés du monde entier.

Les rapports montrent, cependant, que l’intérêt pour le projet du Royaume-Uni n’est pas aussi élevé que les patrons auraient pu l’espérer.

Un sondage YouGov, réalisé en septembre dernier, devrait indiquer qu’environ 9% des Britanniques étaient “assez intéressés” à regarder le contenu Netflix du couple.

Pendant ce temps, seulement trois pour cent ont déclaré qu’ils étaient “très intéressés”.