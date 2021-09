L’accord sur le Brexit a-t-il vraiment porté ses fruits pour la Grande-Bretagne ? Victoires et pertes de l’accord de Boris jusqu’à présent | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) ont duré plusieurs années après la décision du Royaume-Uni de quitter le bloc lors du référendum de 2016. Bien que le Royaume-Uni ait quitté l’UE l’année dernière, un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE n’est entré en vigueur qu’en janvier 2021. Express.co.uk examine certaines des victoires et des pertes importantes du Royaume-Uni depuis l’accord sur le Brexit. était d’accord.

Accords commerciaux

La liberté du Royaume-Uni d’établir ses propres relations commerciales avec des pays du monde entier pourrait être considérée comme une victoire importante dans le cadre de l’accord sur le Brexit.

Selon les statistiques de la bibliothèque de la Chambre des communes de novembre 2020, l’UE dans son ensemble est le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni.

En 2019, 43% de toutes les exportations britanniques étaient destinées aux pays de l’UE, tandis que 52% des importations provenaient de l’UE.

De manière significative, il n’y a aucun tarif ou quota sur le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE lorsque les marchandises répondent aux règles d’origine pertinentes dans le cadre du nouvel accord commercial.

Le protocole d’Irlande du Nord

À bien des égards, le protocole d’Irlande du Nord convenu dans le cadre de l’accord sur le Brexit peut être considéré comme une perte pour le Royaume-Uni après le Brexit.

Lors des négociations, le Royaume-Uni a insisté sur le fait qu’il voulait respecter les termes de l’accord du Vendredi saint et ne pas imposer de frontière dure entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

Au lieu de cela, l’accord sur le Brexit négocié par M. Johnson a effectivement aligné l’Irlande du Nord sur certains aspects du marché unique de l’UE et ses réglementations commerciales.

Le protocole a signifié que les marchandises en provenance du Royaume-Uni sont soumises à des contrôles à la frontière lors de l’entrée en Irlande du Nord.

L’accord a fait l’objet de critiques importantes, qui, selon certains, ont effectivement établi une frontière dans la mer d’Irlande entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

La “guerre des saucisses”

Depuis la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord dans le cadre de l’accord sur le Brexit, il y a eu beaucoup de confusion concernant le transport de viandes réfrigérées du reste du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord.

En vertu des règles de l’UE, seule la viande congelée peut être importée sur le marché unique européen.

Bien que l’Irlande du Nord fasse partie du Royaume-Uni, elle s’aligne sur de nombreuses règles commerciales de l’UE aux termes de l’accord sur le Brexit.

Jusqu’à fin juin, il a été décidé que les viandes réfrigérées pouvaient être transportées du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord, avec une prolongation jusqu’à fin septembre.

Mais il y a maintenant des tensions entre le gouvernement britannique et l’UE, qui ont été largement surnommées la “guerre de la saucisse”.

Le gouvernement britannique souhaite que certaines parties de l’accord sur le Brexit soient réécrites pour permettre à la viande réfrigérée de Grande-Bretagne de se rendre en Irlande du Nord sans les contrôles habituels de l’UE dans un avenir prévisible.

Jusqu’à présent, l’UE a refusé de bouger et de renégocier les termes de l’accord.

Comme ce problème reste dans l’impasse, avec seulement quelques semaines avant la fin de la période de grâce prolongée, les problèmes liés au commerce de la viande et à l’Irlande du Nord pourraient être considérés comme une perte majeure dans le cadre de l’accord de M. Johnson sur le Brexit.

Problèmes de chaîne d’approvisionnement

Ces derniers mois, il y a eu plusieurs problèmes avec la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni.

La pénurie de chauffeurs de poids lourds (PL) peut sans doute être attribuée à plusieurs raisons, dont le Covid et le Brexit.

Lorsqu’ils faisaient partie du marché unique de l’UE, les conducteurs de poids lourds pouvaient se rendre au Royaume-Uni et en revenir sans trop de peine.

Après le Brexit, conduire au Royaume-Uni implique davantage d’administration aux frontières, avec des files d’attente à la frontière ces derniers mois.

Le gouvernement est également confronté à des appels à l’assouplissement des règles d’immigration pour les conducteurs de poids lourds afin que davantage de personnes puissent aider à combler le manque de conducteurs.