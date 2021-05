L’accord sur le Brexit devrait être examiné de toute urgence après le «chaos de la bureaucratie», selon les députés | Politique | Nouvelles

Les députés conservateurs et travaillistes de la commission de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales de la Chambre des communes (.A) ont rendu le jugement dans leur rapport sur l’impact du Brexit. Le rapport a examiné la situation des exportations de produits de la mer et de viande vers l’UE après la fin de la période de transition 2020.

Dans le rapport, les députés ont averti que les nouvelles barrières non tarifaires introduites par le Brexit «continuaient d’entraver les entreprises, en particulier les PME».

L’accord sur le Brexit a évité des droits de douane ou des quotas sur presque toutes les marchandises produites au Royaume-Uni et dans l’UE.

Mais les exportations britanniques doivent se conformer aux normes de santé et de sécurité de l’UE et aux règles de conformité, et il existe des règles strictes régissant les produits fabriqués avec des pièces originaires de l’extérieur de l’UE ou du Royaume-Uni.

Les nouvelles normes et la bureaucratie connexe ont affecté les exportations britanniques de moules, coques, huîtres et autres crustacés vivants qui ne sont plus autorisés à entrer dans l’UE.

Les députés dans le rapport ont averti que «sans action», certaines entreprises «délocaliseront leurs activités vers l’UE ou cesseront complètement d’exporter vers l’Europe».

Le rapport sur l’impact du Brexit a également averti que les orientations du gouvernement avant le Brexit n’étaient «pas suffisamment opportunes, ciblées ou concertées».

Il a poursuivi: «Depuis le 1er janvier, les entreprises exportant des fruits de mer et de la viande vers l’Union européenne (UE) sont confrontées à de nouvelles formalités administratives et à des contrôles à la frontière – appelés barrières non tarifaires – là où il n’y en avait pas auparavant.

“La signature de l’accord de commerce et de coopération (TCA) entre le Royaume-Uni et l’UE la veille de Noël 2020 était la bienvenue, mais signifiait que les entreprises n’avaient qu’une semaine pour se familiariser avec le nouvel environnement commercial.

LIRE LA SUITE: Les conservateurs transforment le cœur du “ mur rouge ” travailliste en bleu lors des élections anglaises

Les députés ont suggéré que le gouvernement britannique adopte une approche «pragmatique» dans les discussions avec l’UE pour réduire les barrières non tarifaires «considérables».

Le député de Neil Parish, président du comité restreint de l’EFRA, a déclaré: «Les entreprises britanniques ont agi avec une agilité et une persévérance incroyables pour s’adapter aux nouveaux processus d’exportation de viande et de fruits de mer vers l’UE.

«Avec les nombreux contrôles entraînant des retards et des coûts, cela n’a pas été facile.

«Nous craignons qu’en l’absence de contrôles équivalents pour les importations de l’UE vers la Grande-Bretagne, il y aura de graves répercussions à long terme pour nos producteurs.

“Dans l’état actuel des choses, les règles du jeu ne sont pas égales et le gouvernement doit veiller à ce que le nouveau calendrier d’introduction des contrôles à l’importation soit respecté.

«Il doit être pragmatique dans la recherche d’un accord avec l’UE pour réduire la paperasserie qui nuit aux deux parties, et en attendant, continuer à apporter un soutien pratique aux petites entreprises britanniques pour vendre leurs produits à l’étranger.»

Une source du Comité a déclaré: «Nous demandons au gouvernement britannique de réfléchir d’urgence à l’accord qui a été conclu et de prendre des mesures suffisantes pour remédier aux problèmes auxquels les exportateurs sont confrontés.

«Les entreprises ont suffisamment souffert.»

Les députés conservateurs du comité comprennent Neil Parish, Neil Hudson, Robbie Moore, Derek Thomas, Julian Sturdy et Sheryll Murray.