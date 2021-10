L’accord sur le Brexit se dispute alors que l’équipe de l’UE « ne comprend pas » le danger – « joue avec le feu » | Politique | Nouvelles

Lorsque le Royaume-Uni a annoncé ses plans pour le Brexit, le besoin d’une frontière avec l’UE est apparu, ce qui n’était pas si controversé pour la Grande-Bretagne continentale. La position de l’Irlande du Nord a cependant changé la donne pour l’ensemble du Royaume. Ses problèmes persistants entre nationalistes et syndicalistes et sa frontière insulaire placent le Royaume-Uni dans une situation délicate – comme l’a déclaré à l’époque le secrétaire au Brexit, Dominic Raab, l’abandon de l’Irlande du Nord a peut-être été le prix que l’UE a fixé au Royaume-Uni « à payer pour le Brexit. « .

L’ancien assistant en chef de Theresa May, Nick Timothy, a écrit lundi dans The Telegraph : « On nous dit que le Royaume-Uni avait la responsabilité de réparer la frontière NI, sinon il n’y aurait pas d’accord sur le Brexit.

« Mais sans accord, une frontière aurait été nécessaire de toute façon, et ce serait Bruxelles, pas Londres, qui aurait insisté auprès de Dublin pour des contrôles Nord/Sud complets.

« Même maintenant, on nous dit que c’est la Grande-Bretagne qui met en péril le processus de paix.

« L’UE s’est comportée là-bas comme une puissance autoritaire, hypocrite et impérialiste.

« Les Européens doivent comprendre ce qui est en jeu et arrêter de jouer avec le feu. »

LIRE LA SUITE: Percée de Gibraltar: l’Espagne espère une nouvelle décision sur la frontière de l’UE dans un «nouveau départ»

Pour maintenir la paix en Irlande du Nord, le Royaume-Uni avait deux options : s’aligner sur les lois de l’UE dans son ensemble ou créer une frontière commerciale entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Au milieu des séries de négociations sur la frontière invisible post-Brexit en Irlande, s’adressant au Guardian en 2017, un responsable de l’UE a déclaré que les journaux de Whitehall étaient irréalistes : « Ce que nous voyons dans le journal britannique est beaucoup de pensées magiques. »

Les Irlandais, quant à eux, ont été étiquetés comme « très bons sur les aspirations » bien que « à court de solutions réalisables ».

Tel qu’il est actuellement, il maintient l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE, la Cour de justice étant l’interprète suprême des règles du marché unique.

Bien que le Royaume-Uni ait accepté cela en 2019, il ne l’a fait qu’en raison des « circonstances très spécifiques » de la négociation du protocole. Il cherche maintenant à faire participer un arbitre indépendant à l’arrangement afin que la CJCE ne soit pas celle qui résout les différends qui pourraient survenir à l’avenir.

Les tensions avant les négociations de cette semaine sont exacerbées.

Lord Frost doit avertir que « sans nouveaux arrangements » dans le cadre du rôle de la CJCE, « le protocole n’aura jamais le soutien dont il a besoin pour survivre ».

Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, a remis en question les intentions du Royaume-Uni, déclarant : « La stratégie de négociation que Lord Frost a adoptée jusqu’à présent cette année, en fait, est d’attendre que l’UE présente des propositions de compromis ; propositions ; dire « elles ne suffisent pas » et en redemander.

« À un moment donné, l’UE dira assez, nous ne pouvons plus faire de compromis.

« Et je pense que nous sommes très proches de ce point. »

M. Coveney a également qualifié l’approche de l’UE de « généreuse » et de « pratique ».

Il a ajouté: « L’UE essaie de résoudre ces problèmes et le Royaume-Uni rejette les solutions avant qu’elles ne soient publiées. »

Lord Frost a déclaré samedi que l’UE n’avait pas reconnu les tentatives du Royaume-Uni de résoudre les problèmes de l’île du Nord : « Nous avons exposé nos préoccupations il y a trois mois.

« Le problème est que trop peu de gens semblent avoir écouté. »