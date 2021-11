L’accord sur les migrants du Brexit mis à mal par l’UE – « Ne contient pas de dispositions sur l’asile et le retour » | Politique | Nouvelles

Des responsables européens se sont réunis dimanche pour s’attaquer au problème des passages de la Manche à la suite des morts dévastatrices de la semaine dernière. Les ministres de l’intérieur de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne l’ont qualifié de défi de taille et ont suggéré que l’accord sur le Brexit, qui « ne contient pas de dispositions sur l’asile et le retour », le complique davantage.

Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, a écrit dans un article de blog après la réunion : « Le trafic de migrants doit être combattu par l’UE ensemble.

« Ce n’est pas un problème pour certains pays seulement.

« Bien sûr, nous devons également discuter de solutions avec le Royaume-Uni.

« Détruire les réseaux de passeurs du crime organisé ne peut se faire qu’en coopération. »

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que, étant donné qu’ils ne pouvaient « pas changer notre géographie », ils étaient prêts à reprendre des « discussions sérieuses » avec le Royaume-Uni malgré le Brexit.

Il a déclaré: « Nous devons nous entendre avec nos amis et alliés britanniques même s’ils ont choisi de quitter l’Europe. »

Bien qu’il ait fait allusion à une approche plus constructive entre les deux parties, il semblait avoir déjà écarté l’idée du Premier ministre Boris Johnson de patrouilles conjointes.

Il a demandé : « Vous imaginez des policiers français sur les plages britanniques ?

« Nous ne sommes pas les sous-traitants du gouvernement britannique. »

Au moins 27 personnes – 17 hommes, sept femmes et trois enfants – se sont noyées alors qu’elles tentaient de passer de la France au Royaume-Uni via la Manche mercredi dernier.

La tragédie a déclenché un jeu de blâme entre Londres et Paris.

M. Johnson a tweeté la lettre à M. Macron avant qu’elle ne soit officiellement envoyée, ce qui a exaspéré les responsables français et fait du Premier ministre l’objet de vives critiques dans son pays et à l’étranger.

La preuve de la colère des Français est que la ministre de l’Intérieur Priti Patel, qui devait rejoindre les ministres de l’Intérieur de l’UE lors de leur réunion de crise ce week-end, a vu son invitation rétractée.

En clin d’œil aux communications malheureuses de la semaine dernière, M. Darmanin a déclaré : « A partir du moment où il n’y a plus de double langage et que nous pouvons tenir des discussions sérieuses, et que nos échanges privés correspondent à nos échanges publics, le gouvernement français est prêt à reprendre très rapidement. discussions avec la Grande-Bretagne.

« L’intérêt commun de l’Europe et du Royaume-Uni est de travailler ensemble pour essayer de résoudre ce problème. »

Un porte-parole de l’UE, déclarant que l’accord sur le Brexit « ne contient pas de dispositions sur l’asile et le retour », a ajouté: « Quand il s’agit de tout type de coopération avec le Royaume-Uni sur cette question, vous savez peut-être qu’il existe une coopération pratique entre le Royaume-Uni et le membre côtier Etats, notamment la France et la Belgique, à prévenir et à détecter tout franchissement irrégulier de la Manche, qui est en cours.

« Dans le cadre de la plate-forme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles, également connue sous le nom d’EMPACT, la commission soutient une initiative de sécurité menée par la France et avec la participation du Royaume-Uni pour lutter contre les traversées de la Manche.