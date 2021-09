L’accord sur les sous-marins de Boris Johnson « n’est pas dans le dos de la France », affirme Ben Wallace | Politique | Nouvelles

La semaine dernière, Boris Johnson s’est tenu aux côtés du président américain Joe Biden et du président australien Scott Morrison pour dévoiler l’accord tri-national AUKUS. Il verra l’Australie approvisionnée en sous-marins à propulsion nucléaire – et a indigné Emmanuel Macron parce qu’il a conduit le pays à revenir sur un accord de 65 milliards de livres sterling pour acheter des sous-marins français à moteur diesel.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l’a qualifié de “coup de poignard dans le dos” et de “comportement inacceptable entre alliés et partenaires”.

Dans une interview à la télévision France 2, M. Le Drian a accusé l’Australie et les États-Unis de “duplicité, mépris et mensonges” et a déclaré que le rappel des ambassadeurs de France “signifie la force de la crise aujourd’hui”.

Il a déclaré que les alliés “ne se traitent pas avec une telle brutalité, une telle imprévisibilité, un partenaire majeur comme la France … Il y a donc vraiment une crise”.

La ministre française de la Défense, Florence Parly, a ensuite reporté les pourparlers avec M. Wallace alors que le conflit continue de faire boule de neige.

« Il est le garant de la sécurité européenne depuis des décennies et il ne faut pas l’oublier.

« En ce qui concerne la France, j’ai une relation extrêmement étroite avec mon homologue français.

«Je l’ai rencontrée il y a seulement un mois ou deux, j’avais dîné avec elle à Paris des mois auparavant. Nous parlons régulièrement.

« La Grande-Bretagne et la France, sur de nombreuses questions, sont liées à la hanche, aux armes complexes, à la lutte contre le terrorisme, aux questions d’Afrique de l’Ouest et de l’Est, et même plus récemment dans des endroits comme l’Irak et la Syrie.

“Il n’y a absolument aucune intention ici du gouvernement du Royaume-Uni d’amoindrir, de bouleverser ou de creuser un fossé entre nous et la France.

« Il se peut que les députés veuillent écouter les médias, mais les principes fondamentaux sont que nous avons plus en commun que nous n’avons de différences, il n’y avait pas de sournoiserie derrière le dos, c’était fondamentalement le droit de l’Australie de choisir une capacité différente et elle l’a fait . “

Un porte-parole du Conseil franco-britannique a déclaré : « La conférence de défense prévue le 23 septembre a été reportée à une date ultérieure.

“Le Franco-British Council rassemble régulièrement la communauté de la défense en France et au Royaume-Uni et nous sommes impatients de tenir notre conférence réorganisée lorsqu’une nouvelle date aura été convenue.”