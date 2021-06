L’accord sur l’iPad Pro M1 prend 50 $ avec l’équipement Eve HomeKit

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un plus bas historique d’Amazon sur l’iPad Pro M1 d’Apple à 50 $ de rabais. De plus, vous pourrez marquer le contrôleur Kishi iPhone de Razer pour 82 $, ainsi que les accessoires Eve HomeKit de 40 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Passez à l’iPad Pro 11 pouces M1 d’Apple avec cette offre de 50 $

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Pro M1 11 pouces Wi-Fi 128 Go d’Apple pour 749 $. Atteignant normalement 799 $, l’offre d’aujourd’hui représente 50 $ d’économies, correspond au plus bas historique que nous avons considéré comme une remise de précommande au début du mois et constitue la toute première remise Amazon à ce jour.

Le dernier iPad Pro d’Apple arrive alimenté par la puce M1 qui a honoré ses Mac les plus récents. En plus de son écran Liquid Retina de 11 pouces, vous pourrez compter sur toute la puissance d’un MacBook grâce à la connectivité Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6. Cela s’accompagne d’une autonomie d’une journée, de la prise en charge d’Apple Pencil et de Face ID.

Le contrôleur d’iPhone Kishi de Razer à un nouveau plus bas historique de 82 $

Amazon propose actuellement le Razer Kishi iPhone MFi Game Controller Grip à 82 $. Atteignant généralement 100 $, vous envisagez une économie de 18 $, l’offre d’aujourd’hui dépassant notre mention précédente de 3 $ pour marquer un nouveau plus bas historique.

Idéal pour tout, de l’essai des derniers titres Apple Arcade à la confrontation avec les nouveaux boss de Genshin Impact, la poignée de la manette Kishi de Razer est un must pour les joueurs passionnés d’iPhone. Il apporte une expérience de jeu de type Switch à votre combiné avec un port de charge Lightning passthrough et une conception réglable qui fonctionnera avec tout, de l’iPhone 12 mini au 12 Pro Max.

Accessoires Eve HomeKit en solde à partir de 40$

Amazon propose la bande d’énergie compatible Eve HomeKit pour 85 $. Alors que vous paieriez normalement 100 $, l’offre d’aujourd’hui représente 15 $ d’économies tout en baissant le prix pour correspondre à notre mention précédente pour le meilleur prix de l’année.

Avec trois prises contrôlables individuellement, Eve Energy Strip fonctionne via Wi-Fi sans concentrateur et s’intègre à HomeKit pour la commande vocale Siri et plus encore. Il surveille également la consommation d’énergie, vous permettant de garder un œil sur la quantité d’énergie utilisée par des appareils spécifiques. J’utilise personnellement l’un d’entre eux depuis plus d’un an maintenant et j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un ajout assez fiable au reste de ma configuration HomeKit. Achetez plus de 40 $ ici.

Coques OtterBox + PopSocket pour iPhone 12 à un nouveau plus bas de 20 $

La vitrine officielle d’Amazon d’A4C propose actuellement l’étui OtterBox + Pop Reflex pour iPhone 12/Pro pour 20 $. Atteignant normalement 35 $, comme vous le feriez chez Walmart, l’offre d’aujourd’hui représente 43% d’économies tout en marquant non seulement l’une des premières remises notables à ce jour, mais également un nouveau plus bas historique. Le modèle iPhone 12 Pro Max est également en vente au même prix.

Combinant la conception robuste d’un étui OtterBox avec l’adhérence supplémentaire d’un PopSocket, cet étui offre une protection supplémentaire pour votre iPhone 12 ou 12 Pro. Le PopGrip détachable sert également de support pour soutenir votre appareil tout en regardant des vidéos et vous offre une meilleure adhérence pour tenir votre iPhone. Outre un design texturé à l’arrière, il existe également une compatibilité Qi et une lèvre surélevée à l’avant pour garder l’écran de votre iPhone sans rayures. Vous pouvez voir de plus près à quoi s’attendre de la collaboration OtterBox et PopSocket dans notre couverture de lancement.

Ce support Nulaxy MacBook tombe au plus bas d’Amazon à 18,50 $

Nulaxy Direct (96% de retours positifs au cours des 12 derniers mois) via Amazon propose désormais son support pour ordinateur portable en aluminium C3 pour 18,50 $. Régulièrement à 24 $, il a coûté 30 $ ou plus pendant la majeure partie de l’année dernière et est maintenant à un nouveau plus bas historique d’Amazon. Avec son coloris de type Space Gray et son apparence dans nos guides cadeaux 2020, il s’agit d’une excellente option pour les utilisateurs de MacBook de toutes sortes, les DJ, les propriétaires de Chromebook, etc. Le design épuré et minimaliste est construit à partir d’un «alliage d’aluminium de qualité supérieure de 5 mm» avec une capacité de poids de 33 livres et une compatibilité avec tous les ordinateurs portables de 10 à 16 pouces. Il apporte à votre appareil 7 pouces supplémentaires du bureau pour une expérience plus ergonomique tout en aidant à éviter la surchauffe. Celui-ci se replie en trois morceaux pour un rangement et un transport faciles.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Review: Le clavier BlackWidow V3 Mini 65% de Razer est un hit sans fil compact [Video]

Pratique : le SSL UF8 est excessif pour mon flux de travail audio Premiere Pro [Video]

Avis Razer Anzu : des lunettes intelligentes qui jouent de l’audio à la maison et en déplacement [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :