L’accord T-Mobile place les services Google au premier plan

T-Mobile et Google s’associent pour promouvoir les services et appareils Android.L’opérateur préférera les services Google comme Messages et Google One, et remplacera TVision Live par YouTube TV.T-Mobile prévoit également d’augmenter le nombre de téléphones Pixel et autres Appareils Android qu’il transporte.

T-Mobile sera à jamais associé à Android grâce au G1, mais il approfondit maintenant cette relation. Le transporteur a dévoilé une équipe «pluriannuelle» qui fera la promotion des services Google et des appareils Android, dans certains cas au détriment des propres offres de T-Mobile.

Le partenariat commencera par prioriser les services. T-Mobile fera de Google Messages la «solution de messagerie riche» par défaut (y compris RCS) pour ses appareils Android, et fera de Google One l’option préférée de sauvegarde et de stockage dans le cloud.

Cela s’étend même à la coupe du cordon. Comme indiqué précédemment, T-Mobile prévoit désormais d’utiliser YouTube TV de Google comme service de visionnage en direct premium, et Philo son service de base. Et oui, cela signifie que le réseau abandonne TVision Live et TVision Vibe – les deux services internes seront fermés le 29 avril. Le changement serait dû à une combinaison de «défis financiers» avec le fournisseur de logiciels de T-Mobile, Google et Philo des partenariats et une reconnaissance des tendances changeantes de l’industrie de la télévision.

Les clients existants de TVision Live et Vibe bénéficieront d’une remise mensuelle à vie de 10 $ sur YouTube TV ou Philo s’ils en profitent avant le 30 juin, a déclaré T-Mobile. Les abonnés de TVision Live bénéficieront d’un mois gratuit de YouTube TV, tandis que les téléspectateurs de Vibe recevront une offre similaire pour Philo. Vous bénéficierez également gratuitement de trois mois de YouTube Premium. Tous les abonnés grand public de T-Mobile postpayés et Sprint recevront également 10 $ par mois à partir du 6 avril, bien que le fournisseur ait noté que vous n’obtiendrez ce tarif que pendant un an si vous n’étiez pas déjà client de TVision.

Le matériel jouera également un rôle important. T-Mobile prévoit d’élargir la gamme de téléphones Pixel et d’autres appareils Android qu’il transporte. Cela aidera à illustrer «l’utilité de Google» tout en montrant le réseau 5G, selon T-Mobile. Le lecteur multimédia TVision Hub sera toujours disponible, mais il fera sans surprise la promotion de YouTube TV à la place.

Hormis le changement de YouTube TV, T-Mobile ne s’engagerait à apporter la plupart de ces changements que «plus tard cette année».

Il n’est pas choquant que Google penche vers T-Mobile. En plus de leur travail pour faire décoller Android, T-Mobile compte toujours le plus grand nombre d’utilisateurs d’Android sur son réseau. Il est plus facile de promouvoir Google ici qu’avec des opérateurs qui peuvent être plus centrés sur l’iPhone. Dans l’état actuel des choses, Google peut avoir besoin d’aide pour vendre ses produits. Bien que les téléphones Pixel aient certainement déjà été disponibles auprès des opérateurs, ils n’ont pas été aussi populaires que les iPhones ou les modèles Samsung Galaxy. L’alliance T-Mobile peut donner au Pixel plus de chance de briller.

L’accord est quelque peu humiliant pour T-Mobile. Il a annoncé TVision en octobre 2020, ou juste six mois plus tôt. Alors que le service de diffusion en continu était censé améliorer le service de télévision conventionnel et donner à T-Mobile un avantage sur les services de coupe de cordon concurrents (y compris YouTube TV), il s’est clairement effondré avant trop longtemps. Cela ne vous dérangera pas nécessairement – cela pourrait aider T-Mobile à concentrer son énergie sur son cœur de métier mobile.