L’accumulation du signal des bandes de hachage Bitcoin est activée

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le back-test du bénéfice / perte net de Bitcoin est terminé?

Le principal événement de désendettement du bitcoin est terminé et ce sera l’un des livres d’histoire. Mais les indicateurs clés de la chaîne renforcent-ils l’idée que le pire est probablement passé ?

Compte tenu des devises rentables qui ont été dépensées lors de la liquidation, la capitulation est la plus grande perte nette réalisée avec une marge significative (en dollars). Plus précisément, la baisse (qui a depuis commencé à se redresser) était de 185% supérieure à la baisse du COVID de 2020. Considérant que la capitalisation boursière des bitcoins était dix fois plus élevée (avant le crash), la forte baisse a beaucoup de sens.

Lorsqu’il est mesuré en termes de ratio de bénéfices / pertes réalisés (c’est-à-dire le ratio de toutes les devises évolué avec les bénéfices et les pertes) en utilisant une moyenne mobile exponentielle sur 7 jours, le ratio a rebondi de 0,7. Ce n’est pas atypique des nouveaux tests de marché haussier et, la plupart du temps, indique un creux relatif dans une tendance haussière plus large. Si les prix chutent en dessous de 30000 dollars, ce ratio est susceptible de percer le territoire du marché baissier, car les détenteurs de bitcoins vendent des devises à perte.

C’était la première fois que le ratio haussier / baissier était testé depuis le début du rallye de 10 000 $.

Créé par Charles Edwards, Hash Ribbon est un indicateur de marché qui suppose que le Bitcoin a tendance à atteindre un creux lorsque les mineurs capitulent, c’est-à-dire lorsque Bitcoin devient trop cher à exploiter par rapport au coût de l’exploitation minière. Cela indique que la pire partie de la vente minière se termine lorsque la moyenne mobile sur 30 jours du taux de hachage dépasse la moyenne mobile de 60 jours (du rouge clair au rouge foncé).

Cet indicateur à moyen terme, qui indique des flux de négatif à positif, a tendance à présenter de bonnes opportunités d’achat alors que la dynamique des prix redevient haussière. Considéré dans le contexte du bulletin précédent, le bitcoin semble être dans une phase de réaccumulation, ce qui exclut généralement tout mouvement majeur hors de portée jusqu’à ce qu’un autre cycle de volatilité se développe dans les deux sens.

Dans l’ensemble, l’avance BTC / USD vaut la peine d’être surveillée. BTC.D (domination) a rebondi du 40e centile après 4 mois de baisse. La saison alternative est probablement terminée pour le moment et la situation ne vaut la peine d’être vérifiée qu’une fois que BTC.D atteint 50% ou 40%. La réaction de ces niveaux fournira une base de référence pour comprendre ce qui va suivre pour le bitcoin et les altcoins.

À la prochaine.

Rejoins Chaîne de télégramme pour les mises à jour et les configurations en direct!

Suivez-moi sur Twitter Oui Gab

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=C9VRLGTBHQX2N https://chrisoncrypto.com/blog/f/wall-street-veteran-anticipates-the-next-big-bitcoin-fud http: // www. chrisoncrypto.com/

Vous pouvez également me soutenir en Bitcoin!

adresse BTC : 3EydsEYpjHn68axKnCUqBB7EbqcxrEjamr

Cordialement,

Christophe Attard

Chris Founder chez Crypto

Contributeur à www.cityam.com

Connectez-vous directement à: Telegram