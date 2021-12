L’accusateur d’Activision Blizzard se présente en conférence de presse

Image : Activision Blizzard / Kotaku

Aujourd’hui, une femme nommée Christine qui travaille pour le grand éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard a tenu une conférence de presse avec son avocate Lisa Bloom pour décrire le harcèlement sexuel qu’elle a subi dans l’entreprise. Il s’agit de la dernière en date de la bataille en cours entre Activision Blizzard et ses employés concernant le harcèlement sexuel et les pratiques de travail chez Call of Duty et l’éditeur de World of Warcraft.

Christine a allégué lors de la conférence de presse que de multiples incidents de harcèlement sexuel avaient eu lieu dans l’entreprise, notamment des tâtonnements, des demandes de relations sexuelles occasionnelles de la part de ses superviseurs et des commentaires fréquents sur son corps. Lorsqu’elle a présenté ces incidents aux managers, Christine s’est fait dire de ne pas s’adresser aux RH et qu’en réalité rien d’illégal n’avait été fait. Après avoir signalé son harcèlement sexuel à l’entreprise, elle affirme avoir été rétrogradée et s’être vu refuser à la fois la participation aux bénéfices et les opportunités d’achat d’actions, en plus d’avoir reçu un nombre minimal d’augmentations au cours de ses quatre années dans l’entreprise.

Bloom a formulé trois demandes, dont la première s’aligne sur les propres plaintes du California Department of Fair Employment and Housing concernant le règlement Activision Blizzard. Bloom a appelé à une extension du fonds de règlement de 18 millions de dollars à 100 millions de dollars, elle a également demandé que les défenseurs des victimes soient inclus dans l’organisation du fonds et le processus de décaissement. Deuxièmement, elle a demandé à l’entreprise de s’excuser auprès des victimes de harcèlement. Troisièmement, Bloom a appelé à faire appel à un tiers neutre pour évaluer les dommages à la carrière causés par les pratiques d’Activision Blizzard et à ce que ces dommages soient correctement indemnisés par le biais de promotions au sein de l’entreprise s’il s’avère que c’est vrai.

Bloom, une avocate connue pour son implication dans plusieurs affaires d’agression sexuelle et de harcèlement très médiatisées en plus de sa présence à la télévision et de son expertise politique, a dirigé la conférence d’aujourd’hui. Bloom a représenté trois des accusateurs de Bill O’Reilly, quatre de Donald Trump et Janice Dickinson dans son procès en diffamation contre Bill Cosby. Elle a également été consultante pour Harvey Weinstein de fin 2016 à octobre 2017, date à laquelle elle a démissionné en réponse à la pression du public. De plus, elle a représenté Roy Price, un cadre d’Amazon accusé de harcèlement sexuel, mais Bloom affirme que son implication dans l’affaire Price a pris fin avant que son principal accusateur ne se manifeste.

Tout cela pour dire que Bloom n’est pas étranger aux affaires extrêmement médiatisées, et sa présence peut augmenter considérablement la pression du public sur Activision Blizzard. De plus, Bloom a appelé d’autres victimes à se manifester et à se joindre à elle pour tenir l’entreprise responsable.

Le principal éditeur fait également l’objet d’une enquête et d’un litige de la part du California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) et de la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Les deux procès ont atteint leur paroxysme le mois dernier lorsque le DFEH a tenté d’intervenir dans le règlement de l’EEOC avec Activision Blizzard, affirmant que le règlement était profondément insatisfaisant par rapport au montant des dommages infligés aux employés. L’agence a également déclaré que le procès de l’EEOC interférait avec le sien. La SEC s’est également récemment jointe à l’affaire et a assigné Bobby Kotick à comparaître.

Au milieu de ce bourbier juridique, des appels ont été lancés, tant en interne qu’en externe, pour que le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, démissionne en raison de multiples allégations d’inaction, d’incompétence et d’implication personnelle dans le harcèlement sexuel. Les employés d’Activision Blizzard ont également pris des mesures pour organiser officiellement un syndicat afin d’obtenir plus de pouvoir sur l’entreprise, ce qui semble de plus en plus nécessaire au milieu de cette agitation juridique et des licenciements surprises dans certaines succursales de l’entreprise.