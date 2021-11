L’accusateur de Don Lemon a rejeté les tentatives de règlement, « l’argent n’est pas ce que je recherche »

L’accusateur de Don Lemon, Dustin Hice, a fait une apparition lundi dans l’émission de radio SiriusXM de Megyn Kelly pour détailler l’agression sexuelle présumée qu’il aurait subie aux mains du présentateur de CNN en 2019, qui fait l’objet d’un procès en cours. Hice a également révélé que Lemon avait fait trois offres de règlement par l’intermédiaire de son équipe juridique, qui ont été rejetées parce que « l’argent n’est pas ce que je recherche ».

Après avoir noté que CNN l’avait qualifié d’« extorqueur », Hice a déclaré : « L’argent n’est pas ce que je recherche ici. Je veux juste ne pas vivre le reste de ma vie dans le regret, avoir la conscience tranquille et sortir de cette situation. »

Kelly l’a interrogé sur l’existence de négociations de règlement auxquelles Hice a révélé qu’il y avait eu plusieurs tentatives de l’équipe juridique de Lemon pour garder l’affaire hors du tribunal. « Il a fait trois tentatives distinctes à près d’un demi-million de dollars pour essayer de me faire taire, mais mon silence ne s’achète pas. Il ne s’agit pas pour moi d’essayer d’obtenir de l’argent », a-t-il expliqué.

Interrogé sur le montant d’argent qu’il accepterait dans un règlement, Hice a déclaré que sa demande numéro un serait « un aveu de culpabilité ou des excuses », et qu’il n’y aurait « aucun type de règlement sans [it]. » « [B]Mais je doute sérieusement avec son ego et sa fierté que cela se produise. Mais ce serait un début – s’il disait qu’il était désolé et admettait qu’il s’est trompé », a-t-il ajouté.

Hice semblait se concentrer sur sa santé mentale et son bien-être. Il a suggéré qu’il devait éventuellement pardonner à Lemon ses transgressions :

Autant je ne l’aime pas vraiment, pour que je puisse traverser ça et ne pas porter ce poids avec moi le reste de ma vie, je dois éventuellement lui pardonner. Et même Don Lemon, même si je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il dit vraiment, peut être racheté. Et j’espère qu’il reprendra sa vie en main, j’espère que c’est un calcul pour lui.

Dans le cadre d’un examen de la façon dont Lemon dénigre les gens dans son émission et refuse de pratiquer la civilité tout en proclamant sa propre grandeur, Kelly a partagé un montage de certains des moments les plus bas de Lemon. Dans sa réaction, Hice a déploré: « L’homme, sa boussole morale pointe droit dans le caniveau. »

Dans ses commentaires sur CNN, Hice a appelé le réseau pour avoir rempli ses rangs de déviants sexuels :

Je veux dire, les choses qu’il dit – je ne sais pas si c’est juste des ordres de marche de Jeff Zucker. Parce que vous regardez les gens avec qui il travaille : Jeffrey Toobin se masturbant sur Zoom et Chris Cuomo, il a eu un producteur qui est sorti et a dit qu’il l’avait agressée. Voilà qui sont ces gens. Tu sais?

L’entretien a eu lieu un mois après l’affaire a été autorisée à avancer. Le procès a été retardé en raison de COVID et de manœuvres juridiques et il devrait aboutir devant le tribunal en janvier, selon l’équipe juridique de Hice.

Le procès allègue, «[Lemon] a mis sa main sur le devant de son propre short et a vigoureusement frotté ses organes génitaux, a retiré sa main et a enfoncé son index et son majeur dans la moustache du demandeur et sous le nez du demandeur. »

« Est-ce que cela vous a semblé quelque chose qu’il avait déjà fait auparavant », a demandé Kelly à son invité. « Je ne sais pas, mais quiconque agit comme ça en public et sans aucune crainte de ce que cela pourrait faire à quelqu’un ou des conséquences que cela pourrait avoir, je veux dire, c’est un modèle », a déduit Hice.

Il allègue également que l’animateur de The Tonight Show Jimmy Fallon a été informé de l’incident le lendemain. Le comédien fréquente apparemment le bar où travaille Hice et était proche des employés qui le partageaient avec lui. Il y a aussi le fait que des célébrités comme Lemon exercent un pouvoir énorme dans les Hamptons, où l’agression présumée a eu lieu, et une personne a déjà perdu son emploi pour s’être prononcée contre lui.

Hice dit que cela a eu un effet dissuasif sur les personnes qui se sont présentées comme témoins au procès.