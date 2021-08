R. Kelly

Un troisième accusateur a témoigné contre R. Kelly lors de son procès en cours cette semaine, et aurait déclaré que le chanteur de “I Believe I Can Fly” lui aurait dit un jour qu’il aimait les “jeunes filles”.

La femme, qui s’est identifiée comme étant Stéphanie, a déclaré jeudi devant le jury que le commentaire était intervenu lors d’un dîner avec deux autres rappeurs, alors qu’elle n’avait que 17 ans, a rapporté le New York Times.

“Même regardez Jerry Lee Lewis”, se souvient Stephanie, maintenant âgée de 39 ans, en disant que Kelly avait parlé du musicien qui avait épousé sa cousine de 13 ans à la fin des années 1950. « C’est un génie et je suis un génie. Nous devrions être autorisés à faire ce que nous voulons – regardez ce que nous donnons au monde. »

Kelly, qui est en détention depuis 2019 mais a clamé son innocence, fait face à des accusations fédérales de racket et de trafic sexuel, et a plaidé non coupable. Son procès a commencé à Brooklyn le 9 août après des retards causés par la pandémie de coronavirus.

Stephanie – qui n’a pas encore parlé de ses rencontres avec Kelly – est l’une des six femmes dont les allégations « constituent le cœur du dossier de l’accusation », a rapporté le Times.

«Ce fut certainement la période la plus difficile de ma vie. J’avais une très faible estime de moi », a-t-elle déclaré, selon le Times. « J’avais déjà vécu un traumatisme sexuel au sein de ma famille, par mon premier patron, par des hommes de la rue. J’étais très vulnérable.

Elle aurait déclaré qu’elle avait 17 ans lorsqu’elle a approché Kelly en 1999 à la recherche d’une audition pour son amie. Elle prétend qu’il a accepté et a dit à Stéphanie qu’il aimerait « faire connaissance » avec elle et qu’il aimerait « faire des câlins ».

Stephanie a dit qu’elle était d’accord pour aider son amie, et bientôt, ils ont eu des relations sexuelles, même si elle a dit qu’elle était franche avec lui sur le fait qu’elle était mineure, a rapporté le Times.

“Je n’ai jamais été traitée comme ça avant ou depuis”, aurait-elle déclaré. « Il m’a humilié, dégradé, il m’a fait peur. Je n’oublierai jamais la façon dont il m’a traité.

Stephanie a allégué que les humeurs de Kelly pouvaient rapidement passer de « gentille et charmante » à « contrôler [and] intimidante », en particulier pendant les rapports sexuels, et qu’il lui aurait parfois dit de se déshabiller, de se mettre dans une position particulière et de quitter la pièce pendant plusieurs heures. S’il revenait pour découvrir qu’elle avait déménagé, il se mettrait en colère, a-t-elle déclaré, selon le Times.

Le point de rupture de leur relation qui l’a finalement amenée à rompre le contact a eu lieu lorsqu’il l’a emmenée par avion avec un ami à Orlando, puis les aurait laissés là pendant plusieurs jours dans une maison qu’ils n’ont pas quittée, a rapporté le Times. À son retour, Kelly lui a demandé d’avoir des relations sexuelles orales pendant qu’il enregistrait, a déclaré Stéphanie.

Nicole Blank Becker, l’un des quatre avocats de Kelly, aurait déclaré devant le tribunal que l’âge du consentement dans l’Illinois est de 17 ans, bien que le Times ait noté que la loi ne s’applique que si la différence d’âge entre les partenaires est inférieure à cinq ans, et Kelly avait 32 ans à l’époque.

Stephanie est l’une des nombreuses femmes qui ont accusé Kelly de divers crimes d’abus sexuels, dont beaucoup ont été relatés dans le documentaire de 2019 Surviving R. Kelly. Selon le Times, elle est l’une des trois femmes qui ont déclaré qu’elles étaient mineures lorsque Kelly a eu des relations sexuelles avec elles.

Les procureurs allèguent que Kelly et son équipe – y compris des managers, des gardes du corps et des assistants – « ont voyagé à travers les États-Unis et à l’étranger pour se produire dans des salles de concert… et pour recruter des femmes et des filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales avec Kelly » dès 1999.

Son acte d’accusation de 2019 indiquait que Kelly aurait exigé de ses victimes qu’elles suivent “de nombreuses règles” dans lesquelles elles “n’étaient pas autorisées à quitter leur chambre sans en avoir reçu la permission, y compris pour manger ou aller aux toilettes”, n’étaient “pas autorisées à regarder d’autres hommes”. » et « devaient appeler Kelly ‘Papa’. »

Il l’a également accusé de “se livrer à des activités sexuelles avec des filles de moins de 18 ans”, de ne pas divulguer une “maladie sexuellement transmissible” qu’il avait contractée et de produire de la pornographie juvénile en demandant que des filles mineures lui envoient des photographies.

