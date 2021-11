L’accusation de DWI contre le mari de Jenelle Evans, David Eason, a été abandonnée, mais 2 accusations demeurent

L’ancienne star de Teen Mom 2, David Eason, ne fait plus face à des accusations de CFA pour l’arrestation de la semaine dernière, mais deux autres accusations subsistent. Eason a été arrêté vendredi soir dans le comté de Columbus, en Caroline du Nord, pour conduite avec facultés affaiblies, conduite avec permis révoqué et possession d’un conteneur d’alcool ouvert dans sa voiture. Selon un rapport de The Ashley’s Reality Roundup, Eason a déjà battu une accusation, même si ses ennuis sont loin d’être terminés.

Une source au palais de justice du comte de Columbus a déclaré que l’accusation de DWI contre Eason avait été « close » car il n’y avait « aucune cause probable » pour l’accusation. Eason – le mari de l’ancienne star de Teen Mom 2 Jenelle Evans – a subi un alcootest qui a montré un taux d’alcoolémie de 0,01 %. La limite légale en Caroline du Nord est de 0,08 %, bien qu’une personne puisse toujours être accusée de CFA si elle est « notablement affaiblie ». Apparemment, les autorités ont décidé de se concentrer sur d’autres charges contre Eason.

Eason aurait payé une caution de 750 $ pour sortir de prison vendredi, et cela ne s’appliquait qu’à l’accusation de « conduite avec permis révoqué », qui est actuellement répertorié comme « ouvert » par le comté. Les frais de conteneur ouvert sont répertoriés comme « indisponible », ce qui peut signifier qu’il est en attente ou qu’il sera également supprimé.

L’arrestation d’Eason la semaine dernière est intervenue au milieu d’une autre affaire ouverte contre lui dans le comté de Pender, en Caroline du Nord. L’affaire du comté de Pender comprenait également une accusation de conduite avec un permis révoqué, ainsi que de conduite avec des étiquettes et/ou un enregistrement expirés et de conduite à une vitesse excessive. Eason doit comparaître devant le tribunal pour les deux affaires en février 2022.

On ne sait pas pourquoi le permis de conduire d’Eason a été révoqué, ni pour combien de temps. En Caroline du Nord, une licence peut être révoquée pour non-paiement des contraventions et non-présentation au tribunal pour contester ces contraventions. Eason aurait eu vendredi une date d’audience pour des infractions routières antérieures, ce qui pourrait faire partie du problème ici.

Eason a été arrêté plusieurs fois pour CFA depuis 2012 et a également été arrêté pour d’autres raisons. Jusqu’à présent, ni lui ni Evans n’ont commenté publiquement ces nouvelles accusations, bien que le compte Instagram d’Eason soit défini sur privé. En attendant, Evans a mis à jour son vlog avec une nouvelle vidéo sur le lancement annulé de sa ligne de vêtements.