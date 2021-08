L’accusation de menace à la bombe TJ Miller abandonnée 3 ans après l’incident d’Amtrak

Les procureurs fédéraux du Connecticut ont déposé une demande de rejet de l’accusation contre le comédien et ancienne star de la Silicon Valley TJ Miller pour un « faux appel au 911 » et une alerte à la bombe à propos d’un train Amtrak en 2018. La date limite rapporte qu’une audience a eu lieu vendredi devant le tribunal de district du Connecticut, et le gouvernement fédéral a demandé que l’affaire soit classée. Selon l’accusation, l’avocat de Miller a accepté les termes du licenciement.

Miller a été inculpé en avril 2018 pour « avoir intentionnellement transmis aux forces de l’ordre de fausses informations sur un engin explosif dans un train ». Selon la plainte initiale, l’acteur a appelé le 911 sur une autre passagère d’Amtrak, affirmant qu’elle “avait une bombe dans son sac” alors qu’elle était dans un train de Washington, DC, à New York. Miller a été arrêté à l’aéroport de La Guardia le 9 avril 2018 et libéré sous caution de 100 000 $.

Les procureurs ont affirmé que leur décision de rejeter l’accusation était fondée sur « des analyses et des rapports médicaux d’experts concernant la chirurgie cérébrale antérieure de l’accusé et ses impacts neurologiques continus, qui jettent le doute sur l’élément juridique requis de l’intention de commettre l’infraction reprochée ». Miller avait subi une opération au cerveau plusieurs années auparavant en raison d’une hémorragie et de multiples crises. Il a déclaré qu’un morceau de son lobe frontal de la taille d’une balle de golf avait été retiré. Miller a accepté de “rembourser intégralement les coûts de la réponse des forces de l’ordre au faux appel au 911, et de poursuivre un programme approfondi et nécessaire de remédiation cognitive pour rendre toute récurrence d’une telle conduite très improbable”.

Après l’incident, Miller, qui a également été accusé d’agression sexuelle, a affirmé qu’un “épisode maniaque” avait causé son comportement et que l’incident avait “un lourd tribut” sur lui personnellement et professionnellement. Il a dit qu’il avait eu un « spin-out absolu » en raison du contrecoup en ligne. “Imaginez que des milliers de personnes se disent:” J’espère que vous mourrez “”, a-t-il déclaré au psy de célébrités et gourou des relations Venus “Dr. V” Nicolino dans un épisode de son podcast, The Tea with Dr. V. “Le cerveau humain est pas préparé à ça, surtout si vous avez un peu moins de cerveau.”