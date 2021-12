L’accusation de violence domestique de Flavour Flav a été abandonnée et ne plaide pas pour la coercition

Saveur SaveurL’incident de violence domestique d’octobre est terminé et traité aux yeux de la loi – il a plaidé en faveur d’une accusation moindre et est heureux de fermer le livre.

La charge de batterie domestique du rappeur a été abandonnée et Flav n’a pas contesté un chef de coercition. Il a été condamné à une amende de 640 $. Il ne purgera aucune peine de prison.

Ses avocats, David Chesnoff et Richard Schonfeld, a déclaré à TMZ : « Aujourd’hui, l’accusation de violence domestique contre M. William Drayton (Flavor Flav) a été rejetée. M. Drayton a reconnu l’acte non violent consistant à saisir un téléphone lors de l’incident en question, un délit, et l’affaire a été classée par le tribunal . »

Ils ajoutent: « M. Drayton et sa famille sont reconnaissants d’avoir rapproché l’amiable de cette affaire et apprécient le soutien de tous alors qu’il poursuit son voyage d’un an vers la sobriété. »

Comme nous l’avons signalé … Flav était arrêté en octobre, après une sortie dans le Nevada, après que des flics eurent reçu un appel au sujet d’un incident domestique à son domicile.

Selon la plainte pénale, Flav a pressé son doigt contre le nez de la victime présumée, l’a jetée par terre et lui a arraché un téléphone des mains.