L’accusée meurtrière d’enfants Lori Vallow Daybell demande à déplacer le procès ⋆ 10z viral

Cloche du jour Lori Vallow, la femme de l’Arizona accusée de meurtre pour la mort de ses enfants, a demandé à un juge de l’Idaho de déplacer son procès dans un autre comté, affirmant qu’elle ne peut actuellement pas bénéficier d’un procès équitable.

L’avocat de Vallow Marquer signifie déposé la motion de changement de lieu le 28 juin. Mince sur les détails, le dépôt ne fournit pas de raison spécifique pour la demande de Vallow au-delà de dire qu’un «procès avec jury juste et impartial ne peut pas être organisé dans le comté de Fremont, [Idaho]», où l’affaire est actuellement déposée. La motion de Vallow promet que les futurs dépôts fourniront plus d’informations.

“[This motion] doit être étayé par les documents et les plaidoiries de / dans cette affaire, le mémoire de la loi à déposer, les preuves à soumettre et les preuves à produire à l’audience de cette requête », a déclaré le dossier de Vallow.

Vallow, 47 ans, est accusée du meurtre de ses deux enfants. Les restes de Josué “JJ” Vallow, 7 et Tylee Ryan, 16 ans, ont été trouvés sur la propriété du mari de Vallow, Tchad cloche du jour, 52 ans, en juin 2020. Daybell est également accusé de meurtre dans la mort des enfants.

La macabre découverte est survenue après des mois de spéculation et de suspicion quant à l’emplacement des enfants. Ni JJ ni Tylee n’avaient été vus depuis septembre 2019 ; pendant ce temps, Vallow et Daybell se sont mariés à Hawaï le 15 novembre 2019, alors que JJ et Tylee étaient portés disparus.

Selon la police, Vallow est descendu dans des croyances religieuses de type sectaire, croyant notamment qu’elle était une “déesse exaltée” et qu’elle et Chad Daybell avaient “pour instruction de diriger 144 000 personnes dans la préparation de la fin du monde”. Elle et Chad croyaient également qu’ils avaient la capacité de se téléporter.

Vallow et Daybell sont impliqués dans plusieurs autres décès. Daybell est accusé de meurtre au premier degré dans la mort de son ex-femme, Tammy Daybell, 49 ans, et Vallow est accusé d’avoir comploté dans son meurtre. Tammy a été retrouvée morte en octobre 2019, mais sa mort n’a pas été immédiatement considérée comme suspecte, bien que les enquêteurs aient depuis exhumé son corps et conclu que sa mort était un homicide.

Chad Daybell a initialement déclaré que Tammy était morte dans son sommeil et a refusé une autopsie.

Vallow est également inculpée dans le cadre du décès de son ex-mari, Charles Vallow, qui a été tué par balle en juillet 2019 par le frère de Lori Alex Cox. À l’époque, Cox a revendiqué la légitime défense et aucune accusation n’a été déposée. Cox est décédé en 2020 de ce que les médecins légistes ont dit être un caillot de sang.

Vallow était le quatrième mari de Lori ; JJ était leur fils adoptif.

Tylee Ryan était la fille de Lori et de son troisième mari, Joseph Ryan, décédé en avril 2018 de causes naturelles, selon des responsables de l’Arizona. Cox, le frère de Vallow, aurait tasé Ryan en 2008 et menacé de le tuer, et Vallow elle-même a été entendue en audio disant qu’elle voulait tuer Ryan. Mais les autorités de l’Arizona ont confirmé à Law&Crime en mars que Ryan était décédé de problèmes cardiaques.

Ryan a également été accusé d’avoir agressé physiquement et sexuellement Tylee, ainsi que son fils d’une autre relation, Colby Ryan.

Quelques jours après que Lori Vallow a été inculpée et accusée du meurtre de ses enfants, le juge Steven Boyce a prononcé une suspension de la procédure, estimant que Vallow n’était pas compétent pour participer à l’affaire. Boyce a émis une deuxième suspension le 8 juin, après une autre détermination que Vallow n’était pas compétent pour procéder.

L’avocat de Vallow a également déposé des requêtes supplémentaires le 28 juin – une réservant les droits et les défenses de Vallow, en particulier le droit de contester la compétence d’un tribunal sur l’affaire, même si la requête en transfert est accordée, et une demande de découverte spécifique concernant les rapports d’autopsie, les témoins, et des communications concernant les accusations portées contre elle.

Vallow a demandé des arguments oraux et une date d’audience.

L’avocat de Vallow n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Law&Crime.

Lisez la motion de Vallow pour un changement de lieu, ci-dessous :

