L’Acer Chromebook Spin 713 est notre Chromebook 2021 de l’année

Au cours des deux dernières années, les Chromebooks ont dominé les ventes d’ordinateurs portables dans le monde. En tant que moyen peu coûteux d’accéder à Internet – et appareil parfait pour l’apprentissage ou le travail à distance – il n’est pas surprenant que le système d’exploitation Web de Google soit plus répandu que jamais. Avec des choix infinis parmi lesquels choisir, acheter un nouvel ordinateur portable peut être une expérience stressante. Permettez-nous de vous faciliter la tâche : le Chromebook Spin 713 d’Acer a remporté le choix de l’éditeur en tant que Chromebook 2021 de l’année.

Notre examen du dernier ordinateur portable Chrome OS premium d’Acer dit tout : c’est le meilleur Chromebook que vous puissiez acheter cette année. Bien que 700 $ ne soient pas tout à fait dans la fourchette du « budget », c’est une bonne affaire par rapport aux autres offres haut de gamme d’Asus et de Samsung. Avec un processeur Intel Core-i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage NVMe, cette machine offre des spécifications exceptionnelles pour le prix.

Toute cette puissance est contenue dans un châssis en aluminium élégant. C’est une conception recyclée de son prédécesseur, mais en fin de compte, cet ordinateur portable est un excellent exemple de « s’il n’est pas cassé, ne le répare pas ». Il n’y avait rien de mal avec l’apparence ou la sensation du modèle de l’année dernière, et cela reste vrai ici.

Cela dit, le vrai point fort est l’affichage. Un écran 13,5″ 2256×1504 avec un rapport hauteur/largeur 3:2 est parfait pour la productivité, et c’est quelque chose que tout autre fabricant d’ordinateurs portables devrait copier. La plupart de ses concurrents, à la fois au sein de l’écosystème Chrome et d’autres systèmes d’exploitation, utilisent toujours 16:9 ou 16 :10 écrans. Dans mon esprit, ce n’est tout simplement plus le couper. Les écrans plus grands et carrés sont idéaux pour le traitement de texte, le codage et le travail de conception.

Voici ce que dit notre critique :

« Dans l’ensemble, mon opinion sur l’Acer Chromebook Spin 713 s’est améliorée : c’est un ordinateur portable Chrome fantastique qui obtient facilement ma recommandation à tous ceux qui veulent une productivité et des performances maximales d’un ordinateur portable. Et à un prix de seulement 530 $ pour la configuration i5, ce est un excellent rapport qualité-prix pour des performances incroyables, il a donc mérité la distinction Most Wanted de la part d’Android Police. Si vous avez gardé un œil attentif sur ce Chromebook, je vous recommande vivement d’appuyer sur la gâchette. »

Acer n’a pas non plus coupé les coins ronds avec le clavier ou le trackpad. Que vous cherchiez à rédiger un essai la veille de la date prévue ou à prendre des notes pendant un cours interminable, cet ordinateur portable peut le faire. Une grande variété de ports rend vos anciens dongles obsolètes, avec USB-A, USB-C, HDMI et un lecteur de carte microSD intégrés.

Mis à part un prix plus élevé que votre Chromebook habituel de 300 $, il est difficile de trouver des choses à redire avec le Spin 713. La concurrence haut de gamme d’Asus propose un matériel tout aussi élégant, mais à des centaines de dollars de plus que ce qu’Acer demande pour son ordinateur portable. Pendant ce temps, le Chromebook x2 11 de HP est plus facile à transporter, mais il ne coûte que 100 $ de moins que le Spin 713 pour un appareil nettement moins puissant.

Bien sûr, Acer a encore de la place pour améliorer un futur successeur de son Chromebook phare pour 2021. Les haut-parleurs pourraient nécessiter un peu de travail, et une webcam améliorée est quelque chose que les fabricants devraient vraiment commencer à prioriser sur leurs ordinateurs portables. Aucun de ces défauts ne devrait empêcher quiconque d’acheter le Spin 713, surtout s’il recherche le meilleur Chromebook qu’il puisse acheter aujourd’hui. 700 $ peuvent sembler élevés par rapport à tout ce qui se trouve à côté sur une étagère, mais même au prix fort, cela vaut bien chaque centime.

