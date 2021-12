Lacey, star de «My 600 livres Life», se lance dans un match de cris avec la sœur de son petit ami dans un aperçu exclusif

Les tensions sont élevées entre Lacey et la sœur de son petit ami Sharon dans le tout nouvel épisode de My 600-lb Life de mercredi alors qu’elles se rendent au cabinet du Dr Nowzaradan pour que Lacey subisse une chirurgie bariatrique. Une combinaison de problèmes de voiture, de douleur physique et d’épuisement a tout le monde à son point de rupture à seulement deux jours de la procédure de Lacey dans un aperçu exclusif de PopCulture.com de l’émission TLC, et la plainte de Sharon concernant une commande raccourcie de chili pousse tout le monde à bout. .

« Il me manque vraiment, vraiment le chili avec beaucoup d’oignons », note Lacey avec tristesse alors que Sharon se plaint. « J’aime le chili depuis que je suis petit. » Sharon, doutant de l’engagement de Lacey envers la chirurgie bariatrique, rétorque : « Ouais, mais qu’est-ce que tu vas dire à ce docteur ? f-king ne prend pas ça au sérieux’ Qu’est-ce qui se passe après ça? Avez-vous déjà pensé à ce s-? »

Lacey répond qu’elle « en a déjà parlé » avec le médecin, mais sa réponse courte n’est pas ce que cherchait Sharon. « Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? » demande-t-elle, en disant à Lacey qu’elle peut être « si moche », pas avec son apparence, mais avec sa personnalité. « C’est juste moche parfois. Je ne te comprends pas », poursuit-elle. Lacey répond simplement: « Pas de commentaire », demandant une minute pour elle-même, mais Sharon ne l’a pas.

« Mec, fais grandir le putain. Toi 36 ans et toi putain de roi juste fou », crie-t-elle en retour, ce que Lacey correspond ensuite: « Sharon, peux-tu grandir et arrêter de s’en prendre à moi? Arrête de s’en prendre à moi tout le temps ! » dit-elle, ce à quoi Sharon répond: « Je suis très mature. Je ne t’en veux pas, tu t’en prends à moi. »

Les deux vont et viennent avant que Sharon accuse Lacey de ne pas répondre à ses « vraies questions » alors que son frère va consacrer son temps à l’aider à se rétablir. « Je suis tellement fatiguée, Sharon », répond Lacey. Sharon élève la voix : « Tu es fatiguée ?! Tout ce que tu fais c’est t’asseoir là ! J’ai fait tout le travail ! Menacant de la déposer et de rentrer à la maison « et de ne pas donner deux f-ks », Sharon se retire du service au volant alors qu’elle avertit Lacey de ne pas pleurer. « Je ne vais pas m’occuper de toi très longtemps ! » elle termine. Ma vie de 600 livres est diffusée le mercredi à 20 h HE sur TLC.