Lacey Sturm, ancienne chanteuse de Flyleaf, sort le clip de son nouveau single « Awaken Love »

Ancien PAGE DE GARDE chanteuse Lacey Sturm a sorti le clip officiel de son dernier single, » éveiller l’amour « . La chanson est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming.

A la fois atmosphérique et intime, » éveiller l’amour « est une ballade à cordes qui Lacé co-écrit avec POÊLON‘s Korey Cooper. La chanson explore ce que c’est que d’être immergé dans l’expérience transcendante de l’amour parfait.

« Avec les paroles, je vais dans un endroit où j’essaie d’entendre de quoi parle la chanson. Je dois apprendre. La musique vous le dit, » Lacé rappels sur le processus d’écriture. « Parfois, il y a des paroles qui réveillent cela, et Korey J’en avais déjà écrit une partie. »

La chanson s’est développée en un refrain ample et des couplets vivants, avec LacéLa voix fervente de déclarant: « Mon cœur battant tellement en sécurité avec toi, ils ne peuvent pas m’éloigner de toi. »

Alors que l’instrumentation marie riffs rock et portée musicale cinématographique, » éveiller l’amour « invite l’auditeur à s’émerveiller de la manière dont il a vécu un amour inexplicable.

« La romance est une ombre du divin », conclut la chanteuse. « La boxe de l’ombre de la romance vient vraiment de la danse divine de Dieu et de l’humanité. »

» éveiller l’amour « fait suite à la publication précédente « Le Décret » et « État de moi ». Ensemble, les trois chansons présentent Sturmle son en constante expansion. Travaillant en étroite collaboration avec son mari et guitariste Josh Sturm pour innover musicalement, Lacé continue de consolider son rôle comme l’une des voix les plus emblématiques du hard rock.

Jouer en direct avec POÊLON avant que la pandémie ne ferme les tournées des arénas, Lacé a depuis écrit de la nouvelle musique et trouvé des moyens créatifs de se connecter avec les fans. Chanter sur BRISER BENJAMINle single de 2020 « Chère Agonie (Version Aurora) », qui a culminé à la 13e place du Billboard 200 après 20 semaines sur le graphique tout en accumulant plus de 16 millions de vues sur Youtube seul, Lacé a également joué avec BRISÉ et d’autres sur les scènes de cinéma drive-in et a frappé les scènes virtuelles avec METALLIQUE, PROLONGATION DE TROIS JOURS, SEETHER et d’autres au cours de la Académie d’enregistrement-sponsorisé Invasion domiciliaire d’Octane Festival.

Sturm à gauche PAGE DE GARDE en octobre 2012. Elle a été remplacée par Kristen May, qui a enregistré un album avec le groupe, 2014 « Entre les étoiles », avant de sortir.



