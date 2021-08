L’achat d’actions XELA est très risqué et non rentable

Exela Technologies (NASDAQ :XELA) l’action s’est effondrée cette année, avec une croissance de plus de 115 %. Cela est dû en grande partie à l’intérêt du commerce de détail pour les actions du fournisseur de logiciels malgré son positionnement financier lamentable.

Source : Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock.com

L’entreprise est lourdement endettée et ses fondamentaux déplorables dressent un tableau sordide de son avenir. Par conséquent, vous auriez besoin de beaucoup de choses pour convaincre quelqu’un d’investir dans les actions XELA à ce stade.

La société développe des logiciels d’automatisation des processus métier pour une variété d’industries. Ses solutions incluent une liste d’outils de gestion qui aident les entreprises à rationaliser leurs processus commerciaux.

Cependant, depuis le deuxième trimestre 2019, la croissance de son chiffre d’affaires a stagné et continue d’être négative. Pendant ce temps, sa dette s’est accumulée et continue d’émettre un nombre impressionnant d’actions pour la rembourser. Il continuera bientôt à diluer son actionnariat, sans catalyseur à court terme en vue.

Mauvais résultats de revenus

Les résultats d’Exela ont déçu ses investisseurs au cours des trois dernières années. Le chiffre d’affaires décélère depuis 2018 car aucune de ses promesses ne semble s’être concrétisée. La direction a parlé de ventes croisées et d’expansion des portefeuilles des clients, mais aucun de ces plans n’a abouti.

La plupart des revenus de l’entreprise proviennent de services d’externalisation à faible marge et à forte intensité de main-d’œuvre. De plus, son cash-flow d’exploitation a été négatif malgré ses mesures agressives de resserrement de la ceinture. Des intérêts annuels de plus de 150 millions de dollars ont grugé ses flux de trésorerie. De plus, ses plans de transformation numérique n’ont pas non plus porté leurs fruits. Cela est dû en grande partie à sa dette élevée, à ses intérêts et à sa consommation massive d’argent.

Exela a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre, où les revenus ont chuté de 4,8% en glissement annuel à 293 millions de dollars. Il s’agit du septième trimestre consécutif où ses revenus stagnent. La direction espère que ses volumes de transactions pourraient revenir aux niveaux d’avant Covid 19 d’ici la fin de cette année. Cependant, ses prévisions sont bien en deçà des niveaux de 2019, ce qui augmente les ventes d’actifs et l’attrition de la clientèle. À ce stade, cependant, le problème de l’entreprise réside dans ses dépenses d’intérêt massives, ses faibles marges et ses dépenses d’exploitation insoutenables.

Flexibilité financière

Comme mentionné précédemment, la principale préoccupation d’Exela est son énorme solde de dette qui s’élève à environ 1,63 milliard de dollars par rapport à son minuscule solde de trésorerie de 22 millions de dollars. La société a émis de nouvelles actions à un rythme incroyable. Son nombre d’actions dilué a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière année. De plus, le premier graphique illustre son solde de trésorerie en diminution par rapport à son actif total.

L’entreprise pourrait également devoir refinancer ou vendre des actifs pour rester à flot et honorer ses dettes. Le refinancement serait difficile, et même s’il réussit, il se fera probablement à des conditions très défavorables. Pratiquement toutes les mesures financières de base ont diminué pour l’entreprise au cours des dernières années.

Elle pourrait également vendre ses actifs, mais cela est susceptible d’avoir un impact négatif sur les revenus. Ses actifs ne valent pas assez et sont principalement liés à l’achalandage et à d’autres actifs incorporels. Les deux comptes représentent actuellement plus de 50 % de son actif total. Tous ces efforts risquent de laisser le sort des actionnaires dans une grande incertitude.

Résultat final sur l’action XELA

Le stock de XELA a grimpé en valeur en raison de la manie du stock de meme. Cependant, en termes de fondamentaux et de perspectives, il n’offre rien pour l’investisseur à long terme. La croissance de ses revenus a ralenti au cours des dernières années et la pression de sa dette continuera de paralyser ses activités dans un avenir prévisible.

Par conséquent, vous devriez laisser passer l’action XELA à ce moment-là.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com