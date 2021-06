L’achat de 489 millions de dollars de cette entreprise en dit long sur l’avenir du Bitcoin

Plus tôt cette semaine, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est tombé en dessous de 30 000 $ pour la première fois depuis janvier.

Source : Shutterstock

Il s’est en fait échangé en dessous de 29 000 $ et est tombé en territoire négatif pour l’année.

Si vous n’avez pas suivi la première et la plus grande crypto-monnaie au monde, c’est une forte baisse de plus de 50% en un peu plus de deux mois.

La baisse sous les 30 000 $ a été brève et la plus grande crypto-monnaie du monde a rebondi au-dessus en quelques heures. Mais cela a tout de même suffi à faire paniquer de nombreux investisseurs.

Pas nous. Et pas le gros lot non plus…

Au-delà du Bitcoin

MicroStratégie (NASDAQ :MSTR) est une société de logiciels de 5,4 milliards de dollars qui est une pionnière dans les entreprises qui transfèrent une partie de leur argent en Bitcoin. Le cofondateur et PDG Michael Saylor a vu l’opportunité indéniable et a investi 489 millions de dollars supplémentaires dans le dernier achat de Bitcoin de la société.

En fait, il n’a même pas attendu le fond. MicroStrategy a annoncé son achat lundi – une journée complète avant la pause sous les 30 000 $. Il a acheté 13 005 Bitcoins à un prix moyen de 37 617 $.

Bien sûr, l’entreprise aurait pu économiser quelques dollars en attendant quelques jours de plus. Mais il est impossible de chronométrer la commercialisation, en particulier les cryptos. Et quand vous comprenez l’incroyable opportunité de création de richesse que détient Bitcoin, économiser quelques dollars supplémentaires – même lorsqu’il s’agit de plus de 100 millions de dollars – n’a finalement pas d’importance.

Avec son dernier achat, MicroStrategy possède plus de 105 000 Bitcoins. Aux prix actuels, cela vaut 3,4 milliards de dollars. Et la société a « seulement » payé environ 2,7 milliards de dollars pour les acquérir.

Un gain de 26% déjà, même avec Bitcoin bien loin de ses plus hauts…

Et bien en deçà de ce que je pense, ce sera dans un an.

Michael Saylor a déclaré lors de la récente conférence Bitcoin 2021 à Miami qu’il pensait qu’il était préférable de détenir du Bitcoin que de l’argent liquide, étant donné la quasi-certitude qu’un dollar aujourd’hui vaudra moins dans un an.

Voici ce qu’il a dit…

…Je ne veux pas décapitaliser l’entreprise. Je veux garder le capital ou augmenter le capital… La grande avancée est que je peux convertir mon argent d’un passif en un actif… Et puis nous avons réalisé que si cet actif allait augmenter de plus de 10 % par an et que vous pouviez emprunter de l’argent à 5% ou 4%, ou 3%, ou 2%, alors vous devriez à peu près emprunter autant d’argent que vous le pouvez et le transformer en actif.

Eh bien, c’est exactement ce qu’il a fait. Quelques jours après Bitcoin 2021, MicroStrategy a annoncé qu’elle émettrait 500 millions de dollars de dette supplémentaires pour se transformer en Bitcoin. Et plus tôt cette semaine, il a annoncé l’achèvement de ce processus.

C’est à quel point Saylor croit en la supériorité du Bitcoin sur le cash.

MicroStrategy a peut-être été la première, mais ce n’est pas la seule entreprise à diversifier son bilan en dehors des liquidités.

Square : un précurseur

Carré (NYSE :SQ) a aidé à lancer le mouvement crypto d’entreprise l’année dernière.

Et en février, Tesla (NASDAQ :TSLA) a rejoint le club lorsqu’il a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin pour « diversifier davantage et maximiser les retours sur notre trésorerie ».

Je m’attends à ce que davantage d’entreprises ajoutent Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de premier plan – connues sous le nom d’altcoins – comme alternatives à l’argent liquide… et comme investissements solides en elles-mêmes.

On le voit déjà à Wall Street. Paul Tudor Jones, l’un des investisseurs les plus prospères et les plus influents de l’histoire, est un gros acheteur de Bitcoin. Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a qualifié quiconque possédait Bitcoin d’« idiot » en 2016. Aujourd’hui, c’est l’une des plus grandes participations de son entreprise, et JPMorgan possède même sa propre crypto-monnaie.

ARK Invest, une entreprise que je respecte, a acheté l’une des baisses récentes de Bitcoin. Tout comme Ray Dalio, co-directeur des investissements de Bridgewater Associates, le plus grand fonds spéculatif au monde. Je crois que c’était son premier achat de Bitcoin.

Les entreprises, les consommateurs, les gros investisseurs et même les gouvernements et les régulateurs commencent enfin à comprendre ce qui se passe. Bitcoin et altcoins ne peuvent plus être ignorés par les grandes entreprises.

Nous avons vu des gestionnaires de fonds, des fonds spéculatifs, de grandes institutions et des sociétés cotées en bourse se tourner vers les crypto-monnaies et leur technologie sous-jacente en vigueur. Et cela a déclenché un véritable changement sismique dans l’industrie.

Les gros sous se rendent compte que s’ils n’adoptent pas de plan, ils seront laissés pour compte.

Il en va de même pour les investisseurs intelligents. Ne pas investir dans les crypto-monnaies et la blockchain aujourd’hui reviendrait à ne pas investir dans l’avènement d’Internet.

Les lecteurs réguliers savent que je suis un taureau Bitcoin. Et je m’attends à des gains encore plus importants des altcoins moins connus qui n’ont pas reçu 1/100e de l’attention que Bitcoin a.

Ils savent également que je crois fermement que Bitcoin atteindra 100 000 $. Je soupçonne des entreprises comme MicroStrategy d’avoir une vision similaire.

Bitcoin 100 000 $ serait une augmentation de 3 fois par rapport aux prix actuels. Et certains altcoins devraient multiplier encore plus leur argent.

C’est la nature des tendances d’hypercroissance, des actions et des crypto-monnaies. Tant que leur potentiel de transformer une grande partie de notre monde reste sur la bonne voie, je m’attends à voir d’autres gains importants dans les années à venir.

Tout cela fait qu’il est maintenant temps d’être à l’avant-garde de la prochaine grande révolution technologique qui se généralisera dans les années 2020 rugissantes.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

