L’achat de logements s’accélère à Delhi-NCR en juillet-septembre 2021: rapport

Le marché résidentiel de Delhi NCR a montré des signes de reprise en juillet-septembre 2021. Avec la réouverture des marchés pour les visites de sites et les chantiers de construction fonctionnant à plein régime, les demandes de renseignements et les conversions se sont améliorées en QoQ, selon le dernier rapport Insite de 99 acres.

La demande de débordement et les enregistrements de propriété en attente du trimestre précédent ont contribué à une croissance record des ventes en juillet-septembre 2021.

Delhi NCR a été l’un des très rares marchés où l’offre de logements neufs a été sous pression au troisième trimestre 2021. Au milieu de la hausse du coût des matières premières, les constructeurs ont principalement réévalué leurs stratégies commerciales et ont préféré liquider leur stock existant avant de lancer de nouveaux projets. À l’exception de quelques nouveaux lancements et ajouts progressifs par Godrej Properties et Signature Global, l’offre résidentielle est restée faible. Le déséquilibre offre-demande a permis au stock d’invendus dans la RCN de Delhi de diminuer à 1,3 lakh unités en juillet-septembre 2021 contre 1,5 lakh unités en avril-juin 2021. La période nécessaire pour écouler ce stock est d’environ 60 mois.

Commentant le rapport, Maneesh Upadhyaya, directeur commercial de 99acres.com, a déclaré : « Le trimestre de juillet à septembre 2021 a connu une forte résurgence des ventes de logements dans la plupart des villes métropolitaines indiennes. La demande de débordement du trimestre précédent touché par COVID, des stimulateurs tels que la réduction des droits de timbre à durée limitée dans certains États et une nouvelle offre de logements ont soutenu la croissance. Les deux premiers trimestres de l’année ont enregistré la vente de près de 1 lakh d’unités résidentielles à travers le pays, le deuxième trimestre y contribuant pour l’essentiel.

« Mumbai et Pune ont mené le peloton avec un maximum d’enregistrements de propriété. Les lancements de projets à partir de ces deux villes ont représenté près de 60 % de l’offre totale neuve dans les principaux métros. Tous les marchés étudiés ont connu des taux de propriété moyens, tant dans les logements neufs que dans les segments de la revente, témoignant d’un mouvement à la hausse entre 1% et 3%, QoQ. En cohérence, les réponses des acheteurs sur 99 acres ont signalé une augmentation de plus de 40% et les inscriptions des propriétaires sur la plate-forme ont augmenté de 102% en juillet-septembre 2021 par rapport au trimestre précédent », a-t-il ajouté.

La campagne de vaccination COVID-19 en cours et la baisse des taux d’intérêt des prêts immobiliers ont amélioré le sentiment d’achat de logements à Noida, Greater Noida et Ghaziabad au troisième trimestre 2021. Les ventes résidentielles dans la catégorie des maisons prêtes ont enregistré une croissance de 10 à 15 QoQ. Les prix de l’immobilier ont également connu une hausse, en particulier dans le segment des maisons neuves en construction en raison de l’augmentation des coûts des matières premières.

Noida Extension et Central Noida ont capturé un maximum de demandes pour 2 unités BHK et 3 BHK dans le budget de Rs 45-65 lakh. Les parcelles d’autorité et les appartements de luxe évalués à 2,5 à 3 millions de roupies le long de l’autoroute Yamuna, et Noida-Greater Noida Thruway ont également attiré l’attention. L’avantage de l’emplacement et les projets de qualité des développeurs de catégorie A ont aidé la région à assister à davantage de transactions.

Par rapport au trimestre précédent, les demandes de renseignements et les transactions résidentielles à Gurgaon et Faridabad se sont considérablement améliorées en juillet-septembre 2021. L’investissement du groupe est resté une mode à Gurgaon, où un groupe d’acheteurs achète un terrain et externalise un développement S+3 ou S+4 plutôt que d’opter pour les sols des constructeurs indépendants, car il garantit des économies de coûts significatives. Les appartements et les unités d’étage des constructeurs dans les phases 1-4 du DLF, Sushant Lok 1, les secteurs de Huda, l’extension de la route du parcours de golf et New Gurgaon répertoriés à Rs 2.5-Rs 4 crore sont également restés populaires parmi les utilisateurs finaux.

À Faridabad, les terrains résidentiels et les appartements sont restés célèbres à Neharpar, tandis que Greenfields a reçu un maximum de demandes pour 3 BHK et 4 unités de construction BHK au prix de Rs 80 lakh – Rs 1 crore.

La tendance à l’achat de maisons à Delhi s’est accélérée en juillet-septembre 2021. Avec des nouvelles autour de la troisième vague à l’horizon, les gardiens de clôture ont conclu des accords dans le segment de la revente dans le trimestre étudié. Par ailleurs, les négociations de prix par quelques vendeurs ont également contribué à matérialiser les conversions. Par la suite, les ventes résidentielles ont augmenté de 8 à 10 % QoQ à Delhi.

Les propriétés de luxe et d’ultra-luxe ont continué à gagner du terrain à Chattarpaur, Defence Colony, Gulmohar Park, Lajpat Nagar et Greater Kailash. Les structures G + 3 et G + 4 ont retenu l’attention, les unités du dernier étage et du rez-de-chaussée au prix de Rs 3-4 crore étant les plus préférées.

