L’achat de Nvidia Arm fait maintenant face à un refoulement de la FTC

La Federal Trade Commission des États-Unis poursuit pour bloquer l’accord Nvidia Arm. L’accord de 40 milliards de dollars a subi un recul majeur en raison du potentiel d’étouffement de la concurrence. D’autres organisations gouvernementales du monde entier tentent également d’empêcher l’achat de Nvidia.

Les technologies de bras sont dans beaucoup de choses de nos jours. Votre téléphone Android est un ordinateur basé sur Arm, et la puce Apple M1 très appréciée est également basée sur Arm. Ce portefeuille croissant est l’une des principales raisons pour lesquelles Nvidia a annoncé son intention de racheter la société.

Cet accord – estimé à 40 milliards de dollars – a fait l’objet d’un recul majeur de la part de la Commission européenne et de la Competitions and Market Authority du Royaume-Uni. Maintenant, il fait face à un autre obstacle majeur au sein de la Federal Trade Commission des États-Unis. Aujourd’hui, la FTC a annoncé qu’elle poursuivait en justice l’arrêt de l’accord avec Nvidia Arm.

« La FTC poursuit pour bloquer la plus grande fusion de puces semi-conductrices de l’histoire afin d’empêcher un conglomérat de puces d’étouffer le pipeline d’innovation pour les technologies de prochaine génération », indique le communiqué. L’organisation se dit très préoccupée par le fait que l’accord pourrait créer un environnement anticoncurrentiel dans l’industrie des chipsets, qui est déjà soumise à de fortes contraintes.

La principale préoccupation de la FTC est que Nvidia, propriétaire d’Arm, permettrait à la première société d’accéder aux accords et aux accords que la dernière société a avec d’autres. Cela permettrait essentiellement à Nvidia de connaître à l’avance les stratégies et les faiblesses de ses concurrents et d’adapter ses produits en conséquence. De plus, il pourrait alors contrôler l’accès aux produits d’Arm s’il estimait que les concurrents gagnaient trop de terrain.

Google, Microsoft et même un autre fabricant de chipsets Qualcomm ont également exprimé leurs inquiétudes concernant l’accord.

Nvidia dit que son acquisition d’Arm devrait se terminer d’ici la fin de 2022. Cependant, les nouvelles d’aujourd’hui rendent cela très improbable.

