L’achat de SAND pourrait être le meilleur investissement de novembre pour cette raison

Les jeux vidéo liés au Metaverse et aux NFT gagnent de plus en plus en popularité grâce à l’impulsion provoquée par le créateur de Facebook (maintenant appelé Meta), Mark Zuckerberg. L’un d’eux est The Sandbox, et ce 16 novembre, un déclencheur lui a fait enregistrer un nouvel ATH à 3,70 $.

Au début de la rédaction, le jeton SAND se négocie exactement à 3,32 $ et enregistre un gain de 23,56% au cours des dernières 24 heures, en plus d’un gain de 33,25% au cours des 7 derniers jours selon CoinMarketCap.

Hier, une annonce très importante a été publiée sur le profil Twitter de Sandbox, où ils ont communiqué la date d’ouverture du Metaverse du jeu NFT. Immédiatement, les prix du jeton SAND ont grimpé en flèche, car c’était une motivation pour les investisseurs. Car, les débuts du Metaverse du jeu apporteront une série de récompenses au groupe restreint de 5 000 utilisateurs qui participeront aux missions.

Le gagnant principal obtiendra une récompense de 1 000 jetons SAND ; qu’au prix qui est coté en ce moment, cela équivaudrait à 3 320 $. De plus, il y aura également 3 autres prix dans des NFT de rareté uniques.

Il est à noter que l’événement durera 3 semaines, et les pass d’entrée seront distribués aux détenteurs du jeton SAND, un groupe d’utilisateurs qui ont des comptes dans le jeu et le reste peut être acheté en OpenSea.

En plus de cela, il y a quelques jours, nous avons assisté à une importante collaboration avec The Sandbox by SoftBank. Lequel, avait pour objectif de financer le Métaverse du jeu vidéo ; un fait qui a également poussé le jeton à la hausse début novembre.

Aperçu et analyse à court terme

Dans le délai de 4 heures, on peut clairement voir que la tendance du jeton SAND est haussière. Cependant, en raison du volume élevé d’achats qui ont eu lieu après l’annonce du Metaverse, il est normal qu’une vague d’investisseurs décide de vendre le token pour prendre des bénéfices. D’où la correction que l’on verra à court terme.

Cependant, il peut ne pas atteindre le support inférieur marqué par la ligne jaune ; situé à 2,31 $. Reste que les prises de bénéfices peuvent s’étendre jusqu’à 3,22 $ ou les canaux ENV à marge moyenne ; ce dernier serait le plus sain et continuerait alors d’augmenter.

Analyse du token SAND dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

L’EMA de 20 périodes est en phase avec la marge médiane de l’ENV ; confirmant le fort support qui se trouve dans ladite marge.

Un autre facteur à prendre en compte dans notre analyse de The Sandbox est le RSI, car il montre un sentiment élevé de surachat, qui est en ce moment en déclin après l’augmentation du volume des ventes ; ce qui confirmerait la chute aux principaux supports qui ont été marqués.

Les niveaux à surveiller seraient :

