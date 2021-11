C’est un grand jour si vous aimez donner de l’argent à une organisation d’un milliard de dollars et ne rien obtenir en retour. C’est vrai, votre chance de devenir un « propriétaire » des Green Bay Packers est là !

Mardi, les Packers ont ouvert des actions de leurs « actions ordinaires » pour la première fois en 10 ans. Cela donne à n’importe qui la chance de dire qu’il est copropriétaire d’une équipe de la NFL pour le prix modique de 300 $. Alternativement, vous pouvez simplement mentir à ce sujet et dire aux gens que vous possédez en partie une équipe de la NFL, car vous en retirez à peu près la même chose.

Alors, qu’est-ce que ces 300 $ vous rapportent ? À quoi pouvez-vous vous attendre en tant que copropriétaire de l’une des équipes les plus fières de l’histoire de la NFL ? Rien du tout! Peu importe si les bénéfices de la NFL montent en flèche ou si les Packers deviennent la franchise sportive la plus précieuse au monde – l’équipe vous dit très rapidement que vous ne gagnerez rien. Heck, c’est juste là sur la page de destination.

Ainsi, de l’aveu même des Packers, le « stock » n’est pas un stock. La seule façon de l’appeler action est d’ignorer le sens commun du terme action. Trouver? Creusez un peu plus loin et ils indiquent clairement que vous ne pouvez pas vendre, échanger ou transférer vos actions à qui que ce soit, à l’exception d’un membre de votre famille immédiate en cas de décès. Donc, encore une fois, pas un stock.

Vous devez sûrement obtenir des offres vraiment intéressantes pour être actionnaire, n’est-ce pas ? L’enfer non, vous ne le faites pas ! Pensez-vous que c’est une sorte de coopérative utopique? C’est de la merde de commie. Vous n’obtenez pas de billets, vous n’avez droit à aucune place préférentielle, vous n’avez pas votre mot à dire sur les embauches ou la direction footballistique de l’équipe.

Vous obtenez cependant le droit de voter sur la composition du conseil d’administration, à partir d’une liste de personnes pré-approuvée envoyée aux actionnaires. Un certificat aussi, car qui n’aime pas un bon certificat ? De plus, il y a des frais de traitement supplémentaires de 35 $ pour le certificat. Vous ne pensiez pas que votre investissement de 300 $ vous permettrait d’obtenir le certificat, n’est-ce pas ?

Peut-être que vous aimez vraiment l’idée de voter sur qui compose le conseil d’administration. Cela vous fait sentir au pouvoir. Eh bien, ce n’est certainement pas le cas, car il y a actuellement 501 000 actions détenues, et 300 000 autres sont faites dans cette offre. Ainsi, vos 300 $ vous donneront le droit de vote de 0,000125 pour cent – ​​et vous pourrez continuer à vous diluer pour toujours, car le flotteur disponible que les Packers peuvent changer quand ils en ont envie, wee !

Ne vous découragez pas trop cependant. Si vous décidez que voter et suivre les Packers est tout simplement trop, vous pouvez toujours ignorer leurs messages et ne pas voter. Ensuite, après cinq ans, l’équipe peut révoquer votre part et vous payer la belle somme de 0,025 $. Qui sait à quoi ressembleront deux cents dans le futur ? C’est amusant à imaginer, non ?!

Le nouveau char permettra de récolter 90 millions de dollars pour les Packers, avec des plans pour effectuer d’autres rénovations du stade. Dans le flottement de 2011, les fonds ont également été utilisés pour apporter des améliorations à Lambeau Field, vraisemblablement sans augmenter le prix des billets. C’est une blague sur vous d’avoir cru cela, car malgré le fait que les fans paient pour les améliorations du stade en les appelant « propriétaires », l’équipe a quand même pris l’argent des contribuables, et continuera de le prendre jusqu’en 2031 !

En ce qui concerne le prix des billets, collecter tout cet argent plusieurs fois dans l’histoire de l’équipe était sûrement un excellent moyen de le rembourser. Un monde merveilleux où ceux qui pouvaient se permettre des actions compensent le coût de la hausse du prix des billets pour les familles. Cela a dû arriver, non? Sûrement pas! Les prix des billets ont grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, et maintenant les Packers ont les quatrièmes billets les plus chers de toute la NFL !

Alors, ne manquez pas votre chance aujourd’hui de devenir propriétaire des Green Bay Packers. Le seul investissement auquel je peux penser pire que de dépenser 300 $ sur une part des Packers, c’est de dépenser 250 $ sur ce Flowbee millésimé 1992, qui était un aspirateur qui vous coupe les cheveux. En fait, oubliez cela, le Flowbee vous fera économiser de l’argent sur les coupes de cheveux à chaque utilisation. Quelques années et ça se rentabilise. Le stock Packers ne sera jamais amorti, vous vous vantez juste d’être l’un des 800 000 autres rubes. Mais au moins, vous obtenez un certificat cool.