L’achat d’un MacBook Pro M1X 16 pouces fera mal et j’ai hâte

J’attendais avec impatience le MacBook Pro M1X 16 pouces depuis que nous avons pu voir à quel point la machine 13 pouces est étonnante, en termes de performances et d’autonomie de la batterie. Si la dernière rumeur est correcte et qu’elle est lancée à la WWDC, je n’aurai peut-être pas trop de temps à attendre.

Je m’attends cependant à ce que ce soit une mise à niveau très coûteuse, pour trois raisons…

D’abord, et de toute évidence, le prix d’achat. En regardant le modèle Intel actuel, le coût du modèle de base avec une option de RAM intermédiaire et un stockage de 4 To (j’y reviendrai) est supérieur à 4000 $. Il est peu probable que la version M1X soit moins chère.

Deuxièmement, le fait que je procède à la mise à niveau plus tôt que ce ne serait habituellement le cas. Historiquement, j’ai eu tendance à conserver mes Mac pendant quatre à cinq ans. À la fin de cette période, j’ai généralement pu les vendre pour 30 à 40% du prix d’achat. Si nous prenons un prix d’achat de 4k $, une période de propriété de quatre ans et une valeur de revente de 35%, cela signifie un coût de possession d’environ 650 $ par an, soit un peu plus de 50 $ / mois.

Les vendre tôt a tendance à entraîner un coût de possession proportionnellement plus élevé, car la plus grande dépréciation est subie en sortant de l’Apple Store avec la machine sous le bras, et cette perte initiale est amortie sur une période plus courte. Cela m’est arrivé la dernière fois, et vendre une machine 2019 en 2021 entraînera un coût de possession plus élevé, même sans le troisième facteur.

Mais ce troisième facteur est le coup supplémentaire probable de la valeur de revente d’une machine Intel lorsqu’elle est soudainement transformée en technologie de dernière génération. Toutes les performances supplémentaires et la durée de vie de la batterie que je m’attends à profiter de la nouvelle machine vont donner l’impression qu’une version d’Intel de deux ans est moins bonne qu’elle ne l’aurait été sans la comparaison.

Bien sûr, certaines personnes vont penser que je suis fou d’acheter 4 To de stockage. Je l’ai abordé une dernière fois:

Premièrement, nous sommes encore très loin d’un monde toujours connecté. Café-restaurant WiFi, voyages en avion et en train [mean] J’aime transporter beaucoup de choses à bord de mon ordinateur portable […] Je trouve que la seule chose prévisible à propos de ce à quoi je pourrais vouloir accéder est, si ce n’est pas sur mon stockage intégré, à un moment donné, je vais souhaiter que ce soit le cas!

Depuis, je me suis lancé dans la vidéographie. Il y a quelques semaines, j’ai remarqué que je recevais beaucoup de ballons de plage en utilisant mon Mac, et une rapide enquête a révélé la raison: j’étais presque à court de stockage! C’était entièrement une question de vidéo, et n’était que le résultat de deux micro-courts métrages, de quelques bobines de mannequins et d’une vidéo de danse. J’ai dû rapidement décharger sur des disques externes tout sauf les images finales.

Bien sûr, c’est la nature de la vidéo, et il ne sera jamais réaliste de conserver plus d’un projet ou deux dans le stockage local, mais je veux une certaine marge de manœuvre. Je m’attends à passer d’un film d’une minute à quelque part dans la plage de 10 à 20 minutes, ce qui signifiera beaucoup plus de séquences brutes sur ma machine pendant que je travaille dessus. Je pourrais travailler sur des proxys, mais cela me laisse quand même voyager: cela me rendrait extrêmement nerveux de compter uniquement sur des disques externes jusqu’à ce que je rentre à la maison. Je veux donc une quantité décente de stockage à bord; diable, j’irais même pour 8 To si cela ne dépassait pas mon propre seuil de santé mentale.

Additionnez donc le coût d’achat de la configuration MacBook Pro M1X 16 pouces que je vais acheter; la dépréciation disproportionnée que je prendrai en vendant tôt; et “Qui veut une machine Intel en 2021?” effet… Dans l’ensemble, ce sera une mise à niveau très coûteuse.

Mais j’ai toujours hâte.

Bien sûr, l’inquiétude est de savoir si j’arriverai à passer à quatre ans la prochaine fois, ou si Apple abandonnera quelque chose d’autre convaincant avant cette date. Je soupçonne que non, cependant. Le passage d’Intel à Apple Silicon est le genre de changement massif qui se produit une fois tous les dix ou deux ans. Je suis sûr que nous verrons des améliorations intéressantes chaque année, mais ce seront des changements progressifs et non révolutionnaires.

En termes de longévité, je m’attends à ce qu’un MacBook Pro M1X 16 pouces avec 32 Go de RAM soit bon pour le même type de durée de vie utile que les machines Intel avant que le passage à Apple Silicon ne les rende obsolètes du jour au lendemain. Un Mac offre généralement une durée de vie utile de 8 à 10 ans et ne commence à se sentir dépassé, même pour un technicien, qu’au bout de 4 à 5 ans. Je ne m’attends pas à ce que cela change.

Il y avait une boule de courbe ici: des problèmes de fiabilité. En 2019, je me suis demandé si la solution la plus sûre serait de vendre un peu moins de trois ans, de sorte que la machine était dans AppleCare pour toute ma propriété. Mais Apple semble maintenant positionner AppleCare comme un abonnement continu, donc tant que cela arrive au Royaume-Uni, la fiabilité n’est plus un facteur.

Pour moi, les deux questions restantes sont… Premièrement, les rumeurs d’annonce de la WWDC sont-elles vraies? Deux, si oui, sera-ce pour une disponibilité quasi immédiate, ou sera-ce plutôt un avertissement, comme l’annonce du Mac Pro en 2019?

Quoi qu’il en soit, j’achèterai le mien dès le premier jour – et vous? Veuillez partager vos propres plans dans les commentaires.

Rendu: Antonio DeRosa

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: