L’achat d’un nouvel iPhone va être un événement annuel pour moi

Il y avait beaucoup de gens qui achetaient un nouvel iPhone vendredi, et j’étais l’un d’entre eux, malgré le fait que je ne le considérais pas comme une mise à jour particulièrement excitante pour la plupart des gens.

Mais pour moi, je passe à l’iPhone 13 pour la même raison que j’ai acheté l’iPhone 11 et l’iPhone 12.

Améliorations de la caméra

Pendant des années, j’ai dit que mon iPhone était mon gadget Apple le moins important. Le Mac est arrivé en premier, l’iPad en deuxième et l’iPhone en troisième. Mais les appareils photo pour iPhone se sont tellement améliorés au cours des dernières années que l’iPhone est désormais indéniablement mon appareil photo principal, ce qui en fait un appareil bien plus important.

Ce processus a commencé avec l’iPhone X, où les performances en faible luminosité ont commencé à rattraper celles de la lumière du jour. Ce n’était pas encore là, mais l’écriture était déjà sur le mur.

C’est une performance absolument remarquable. J’aurais eu du mal à croire que c’était vraiment une photo d’iPhone si je ne l’avais pas prise moi-même. J’aurais pu en obtenir un légèrement meilleur avec mon Sony a6300 (comparaisons côte à côte à suivre dans une future pièce), mais vraiment c’est tout à fait suffisant. Dans l’ensemble, je dirais que l’iPhone X vaut facilement 500 à 600 $ d’appareil photo. Considérez donc que vous achetez cela plus un iPhone coûtant le même montant.

Avec l’iPhone 11 Pro, les performances en basse lumière étaient suffisamment bonnes pour devenir mon seul appareil photo pour la photographie sociale – capturer des souvenirs de soirées, etc.

Je veux quand même des images de bonne qualité. Je veux que tout soit net, je veux des couleurs précises, je veux une quantité décente de détails d’ombre et de surbrillance – et je ne veux pas de gros bruits dans les photos de nuit […] Il fut un temps où j’aurais pris mon appareil photo Sony un soir comme celui-ci, mais ces jours sont définitivement révolus. L’appareil photo de l’iPhone 11 Pro est parfaitement suffisant pour ce type de photographie occasionnelle.

En effet, je l’ai même utilisé comme appareil photo de voyage et je n’ai pas eu l’impression de devoir faire de compromis en l’utilisant pour capturer ce que j’espère vraiment être une expérience unique.

Mon iPhone 12 Pro Max a ajouté des portraits en mode Nuit, ce qui change la donne lorsqu’il s’agit de photographier des personnes en basse lumière.

Si vous voulez avoir une idée de la qualité des portraits en mode Nuit, jetez un œil à la photo ci-dessous, que j’ai prise il y a presque exactement 10 ans. Cela a pris un reflex numérique professionnel, deux flashes, trois émetteurs-récepteurs radio, deux gels, deux boîtes à lumière, un pied de lampe et environ une demi-heure de configuration ; aujourd’hui, je peux me rapprocher du même résultat en 20 secondes environ avec un iPhone et un lampadaire… C’est fou.

Maintenant, l’iPhone 13 ajoute le mode Nuit au téléobjectif; des ouvertures plus larges, pour des photos encore meilleures en basse lumière ; Styles photographiques ; ProRes (plus tard) ; et des vidéos en mode cinématique. J’ai hâte de l’essayer.

Et bien sûr, ça ne va pas s’arrêter là. Apple va continuer à apporter des améliorations à l’appareil photo chaque année – à la fois matérielles et logicielles – et il est clair que je vais continuer à vouloir en profiter.

Un cynique pourrait suggérer qu’Apple retient délibérément des fonctionnalités pour la prochaine génération. Le mode cinématique, par exemple, est limité à 1080p dans l’iPhone 13. Il y a fort à parier que l’iPhone 14 étendra cela à la 4K.

Une personne moins cynique dirait que le mode cinématique implique de prendre 30 photos en mode portrait toutes les secondes, en plus d’ajouter le traitement de l’IA en plus de cela pour décider ce qui doit être mis au point par défaut, et que c’est incroyablement exigeant en puissance de traitement – donc cela pourrait bien il se peut vraiment que la puce A15 ne soit pas capable de le faire en 4K.

Quoi qu’il en soit, cependant, si le mode cinématique fonctionne aussi bien que le prétend Apple, et j’ai raison de dire que nous l’aurons en 4K l’année prochaine, ce serait déjà une raison suffisante pour acheter.

Alors là où mon achat d’iPhone était autrefois intermittent, il est clair maintenant qu’il sera annuel.

Quelque chose d’autre est clair : en tant que personne qui voulait autrefois que les iPhones soient aussi petits que possible, je suis maintenant un converti aux téléphones géants. Mon iPhone 12 Pro Max, qui me semblait comiquement grand quand je l’ai eu, me semble maintenant normal. Oui, cela implique des compromis – comme un étui de ceinture pour faire du vélo – mais ce grand écran est un viseur fantastique, et utiliser le grand écran pour d’autres choses signifie que je transporte moins mon iPad. Donc dans l’ensemble, je suis vendu.

Je me résigne donc à acheter un nouvel iPhone chaque année, et aussi à ce que celui-ci soit le plus grand et le plus cher. Et toi? Êtes-vous sur un cycle fixe de 1/2/3 ans, ou décidez-vous à chaque fois en fonction de la conception et des fonctionnalités ? S’il vous plaît partager vos pensées dans les commentaires.

