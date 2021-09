L’achat d’une maison est devenu plus abordable au cours des 8 dernières années : JLL India

in

L’accessibilité à l’achat d’une maison a augmenté de manière constante dans les principales villes indiennes au cours des huit dernières années – entre 2013 et 2018 – selon l’indice annuel d’accessibilité à l’achat de maison de JLL India (JLL HPAI 2021), publié lundi.

Au cours de l’année en cours, les revenus des ménages ont connu une forte augmentation de 7 à 9 % (par rapport à la base basse de 2020) sur les marchés considérés, selon le rapport. Dans le même temps, les prix des logements sont restés stagnants sur tous les principaux marchés résidentiels indiens, à l’exception d’Hyderabad. De plus, les taux hypothécaires continuent d’évoluer à leur plus bas niveau depuis 15 ans, ce qui entraîne une réduction des IME pour les acheteurs de maison, ce qui a une incidence importante sur l’abordabilité.

La deuxième vague de Covid-19 a ébranlé le marché suite à une bonne courbe de reprise. Cependant, l’impact a été atténué par rapport à la même période l’an dernier. Surtout, les restrictions de verrouillage dans les villes sont assouplies et la campagne de vaccination s’accélère. La plupart des changements observés dans le secteur sont de nature structurelle et la demande de logements ne devrait qu’augmenter.

Selon l’indice JLL HPAI 2021, Mumbai (le marché immobilier le plus cher d’Inde) a connu une augmentation significative de l’indice d’accessibilité des logements, dépassant le seuil d’accessibilité de 100 cette année. En 2020, Kolkata a dépassé Hyderabad pour devenir le meilleur marché en termes d’accessibilité à l’achat d’une maison.

L’année en cours devrait voir Hyderabad dépasser la barre des 200 sur l’indice d’accessibilité, suivi de près par Pune.

L’indice indique qu’un ménage à revenu moyen sur les marchés d’Hyderabad et de Calcutta a suffisamment de revenus pour être admissible à un prêt immobilier sur deux appartements de 1 000 pieds carrés (ou un appartement de 2 000 pieds carrés) au prix du marché en vigueur, indique le rapport.

