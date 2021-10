L’achat écrasant de Bitcoin envoie l’OI au niveau de mai alors que le dollar net monte en flèche

Le début d’octobre haussier se poursuit cette semaine alors que le prix du Bitcoin est passé de 48 250 $ à 56 645 $ vendredi. Au moment de la rédaction, BTC/USD oscille autour de 55 000 $.

Avec cette dernière pompe de prix, Bitcoin est redevenu une classe d’actifs de mille milliards de dollars.

Selon Chainalysis, depuis que Bitcoin a atteint son niveau bas fin juillet, ceux qui détiennent au moins 1 000 BTC ont augmenté leurs avoirs de 172 000 BTC. Pendant ce temps, les traders institutionnels ont acquis 68 000 BTC supplémentaires.

Tout comme la principale crypto-monnaie, Ether a évolué en tandem pour commencer la semaine à 3 400 $ pour atteindre 3 675 $ et se négocie maintenant autour de 3565 $. La capitalisation boursière globale de la crypto a également augmenté de plus de 9,5% pour dépasser 2 400 milliards de dollars.

La semaine dernière, le plus gros gagnant du marché de la cryptographie a été SHIB, qui a augmenté de 232%. Les autres grands gagnants incluent FTM (44 %), ONE (37 %), OHM (25 %), BTT (21 %), XRP (18 %), DCR (16 %), AXS 16 %) et EOS (15 % ).

Le quatrième trimestre semble prêt pour une performance de prix significative, étant historiquement un trimestre haussier combiné aux possibles approbations à venir pour les ETF BTC aux États-Unis, à la stabilisation de la situation d’Evergrande et à des géants traditionnels comme Soros Fund Management qui deviennent crypto-positifs.

Demande institutionnelle

Malgré la tendance à la hausse de 14% du prix du Bitcoin, le taux de financement n’est toujours pas lourd, le plus élevé actuellement sur OKEx à 0,0453%, selon Bybt.

L’intérêt ouvert augmente également, ayant grimpé à 19,15 milliards de dollars, un niveau vu pour la dernière fois début mai. En un peu plus de dix jours, l’OI a augmenté d’environ 6 milliards de dollars. Comme indiqué, CME bénéficie particulièrement d’une activité accrue avec OI sur les contrats Bitcoin se situant à 3,12 milliards de dollars, le même que FTX et juste derrière Binance à 4,35 milliards de dollars, selon Skew.

Le 29 septembre, l’OI sur la plate-forme réglementée CME était de 1,47 milliard de dollars. Pour les contrats Ether, OI sur CME actuellement à 830 millions de dollars atteint pour début septembre ATH de 860,75 millions de dollars – mais se classe à la 6e place.

Cette augmentation significative de l’OI suggère que « la demande institutionnelle a été le moteur sous-jacent de cette augmentation », selon QCP Capital. De plus, la « prime inhabituellement élevée sur CME indique une quantité écrasante d’achats fermes ».

La prime sur les contrats à terme CME a été la plus élevée parmi les principales bourses lorsqu’elle est généralement comprimée en raison des opérations de spread cash-and-carry que les acteurs institutionnels aiment mettre en place – acheter au comptant contre vendre à terme CME.

Attendez-vous à de la volatilité, espérez une offre au comptant continue. À l’heure actuelle, les produits dérivés tentent de se joindre à ce mouvement comme si le marché leur fournissait un arrêt de bus pour qu’ils puissent monter. OI monte en forte augmentation en base perp/prime pic.twitter.com/lFdVEPoiGM – Ryan 🐎 Cantering Clark (@CanteringClark) 7 octobre 2021

Cette semaine, la sénatrice Cynthia Lummis R-Wyo. a également révélé avoir acheté entre 50 001 $ et 100 000 $ de BTC à la mi-août, selon un dossier. Cependant, ce n’est pas son premier achat de Bitcoin, car elle l’a acheté pour la première fois en 2013. Elle a également révélé avoir acheté du Bitcoin d’une valeur comprise entre 100 000 et 250 000 dollars en avril de cette année.

Dollars longs au plus haut depuis 2 ans

Alors que la crypto est euphorique, le S&P 500 est simplement en hausse de 2,14 % ce mois-ci et de 17,14 % depuis le début de l’année par rapport à la tendance à la hausse de 90 % de Bitcoin en 2021 jusqu’à présent. L’or est également vert ce mois-ci de 1,60% mais reste en baisse de 7,27% depuis le début de l’année.

En ce qui concerne l’indice du dollar américain, il est en hausse de 0,56 % et de 2,74 % au cours de ce mois et de cette année, respectivement.

Les positions longues nettes du dollar américain ont quant à elles atteint leur plus haut niveau en plus de deux ans. Au cours de la semaine terminée le 5 octobre, la valeur de la position longue nette en dollars a bondi à 22,89 milliards de dollars, contre 16,37 milliards de dollars la semaine précédente.

Les traders sont nets longs sur le dollar américain pendant 12 semaines consécutives après avoir été short pendant 16 mois, grâce à la suggestion de la Réserve fédérale américaine d’une possible réduction de ses achats d’actifs à partir de novembre de cette année.

Cependant, avant le week-end, le dollar a reculé après que les données aient montré que la masse salariale non agricole aux États-Unis n’avait augmenté que de 194 000 emplois le mois dernier, contre 500 000 nouveaux emplois attendus.

« Les données sur l’inflation aux États-Unis publiées mercredi prochain pourraient ajouter à la preuve que les pressions inflationnistes s’avèrent moins ‘transitoires’ que ce qui est généralement prévu », a écrit Jonathan Petersen, économiste des marchés chez Capital Economics.

« Notre point de vue reste que cela poussera les rendements américains et le dollar un peu plus haut dans les mois à venir. »

Les shorts nets de Bitcoin sont quant à eux passés à 1 518 contrats – le plus important depuis fin juillet – contre 883 la semaine précédente.

Pays en développement leaders en matière d’adoption

El Salvador, qui continue de voir l’adoption croissante du bitcoin, prévoit désormais d’investir une partie des 4 millions de dollars de gains obtenus grâce à ses opérations Bitcoin pour construire un hôpital vétérinaire, a déclaré cette semaine le président Nayib Bukele.

Le Bitcoin Trust, qui a été autorisé par le Congrès en août à faciliter les transferts BTC et USD, dispose désormais d’un « excédent » de 4 millions de dollars par rapport à son solde initial de 150 millions de dollars, a déclaré Bukele.

« Nous avons donc décidé d’investir une partie de cet argent dans ceci: un hôpital vétérinaire pour nos amis à fourrure », a écrit Bukele sur Twitter. L’hôpital vétérinaire fournira des services de soins de base et d’urgence ainsi qu’une réadaptation, a-t-il ajouté.

Plus tôt la semaine dernière, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Selon le PDG de BitMEX, Alex Hoeptner, Salvador n’est que le premier car il prédit qu’au moins cinq pays accepteront la crypto-monnaie comme monnaie légale d’ici la fin de l’année prochaine et tous seront des pays en développement.

« Face à un système financier intrinsèquement inégal, ceux qui ont le plus à perdre en poursuivant le statu quo agissent dans leur propre intérêt pour explorer des options alternatives comme Bitcoin. »