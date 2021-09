L’achat ultérieur de Litecoin permettra-t-il aux utilisateurs de créer des jetons DeFi ? Invezz

in

Litecoin LTC / USD a été initialement lancé en 2011 et était un fork de Bitcoin, où il a réduit le temps de traitement à 2,5 minutes par rapport aux 10 minutes offertes par Bitcoin. Cette augmentation du temps de confirmation et de transaction en a fait une option attrayante pour de nombreux propriétaires de crypto-monnaie.

Mettre en œuvre OmniLite comme catalyseur de croissance

Le 7 septembre, OmniLite a été lancé, permettant aux utilisateurs de créer des jetons sur le réseau Litecoin.

OmniLite s’appuie sur l’ancien protocole Omni, connu sous le nom de Mastercoin. Il s’agissait d’une couche secondaire de la blockchain Bitcoin, où les utilisateurs de Bitcoin avaient la possibilité de créer des jetons personnalisés.

Développé par Omni et Litecoin Developer Loshan, avec l’aide de la Fondation Omni, OmniLite est un effort pour permettre aux utilisateurs de créer et de gérer des actifs sur la Blockchain Litecoin.

OmniLite utilisera OP_RETURN pour enregistrer les transactions de jetons sur la blockchain Litecoin et prend en charge le mode portefeuille via Litecoin Omni, qui est actuellement disponible pour Windows, Linux et macOS.

De plus, l’interface de programmation d’application (API) est également disponible.

Faut-il acheter du Litecoin (LTC) ?

Le 8 septembre, le Litecoin (LTC) valait 178,35 $.

Comme indication de sa valeur actuelle, nous passerons en revue ses performances en août, ainsi que sa valeur la plus élevée de tous les temps.

En ce qui concerne sa valeur la plus élevée de tous les temps, cela s’est produit le 10 mai, où le jeton a atteint une valeur de 410,26 $.

Ici, nous pouvons voir que sa valeur la plus élevée de tous les temps était de 231,91 $ de plus ou 130 % de plus.

Maintenant que nous avons le point de valeur le plus élevé, regardons ses performances récentes.

Le point le plus bas pour LTC était le 4 août, où le jeton est tombé à 136,56 $. Le point culminant de LTC a eu lieu le 23 août, où la valeur du jeton a augmenté à 190,32 $. Ici, nous pouvons clairement voir que le prix a augmenté de 53,76 $, soit 39%.

Le récent point culminant de LTC a eu lieu le 6 septembre, où la valeur a atteint 231,33 $. Cela l’a rendu 21 % plus élevé en valeur que le 23 août et 30 % plus élevé que la valeur du 8 septembre.

Selon les données d’IntoTheBlock, Litecoin (LTC) a enregistré 9,75 milliards de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, Litecoin a vu 4,03 millions d’adresses en moyenne sur 30 jours, le maximum étant de 4,12 millions et le plus bas de 3,92 millions.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton Litecoin atteigne 197 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

