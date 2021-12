L’acheteur de tuiles Life360 vendrait des données de localisation d’enfants et de familles

Chaque semaine, nous apprenons une nouvelle violation de données ou une campagne de logiciels malveillants dont tout le monde devrait être conscient. Mais il n’y a pas toujours que les pirates et les escrocs qui nous en parlent. Nous devons également garder un œil sur les entreprises en qui nous confions nos données. À titre d’exemple, cette semaine, The Markup a publié un rapport angoissant sur la populaire application de sécurité familiale Life360. 33 millions de personnes utilisent l’application dans le monde pour garder un œil sur les données de localisation en temps réel des amis et des membres de la famille. Ce que ces utilisateurs ne savent peut-être pas, c’est que Life360 vend ces données de localisation à des courtiers tiers.

Life360 vend vos données de localisation

D’anciens employés de Life360 ont déclaré à The Markup que la société vend des données de localisation sur les enfants et les familles à une douzaine de courtiers en données. Les courtiers vendent ensuite ces données à « pratiquement tous ceux qui souhaitent les acheter ». Les anciens employés, ainsi que deux personnes qui travaillaient auparavant pour les courtiers en données Cuebiq et X-Mode, ont déclaré que Life360 était « l’une des plus grandes sources de données pour l’industrie ».

S’adressant à The Markup, un ancien ingénieur de X-Mode a déclaré que les données qu’il avait reçues de Life360 étaient parmi les plus précieuses qu’il vendrait à des tiers. Non seulement il y avait un énorme volume de données, mais c’était aussi incroyablement précis. Un ancien employé de Cuebiq a ajouté que son employeur n’aurait peut-être pas été en mesure de mener ses campagnes marketing sans les données de Life360.

Chris Hulls, fondateur et PDG de Life360, a déclaré à The Markup qu’il ne pouvait pas « confirmer ou nier » si son entreprise figurait réellement parmi les plus grandes sources de données du secteur. « Nous considérons les données comme une partie importante de notre modèle commercial qui nous permet de garder les services de base de Life360 gratuits pour la majorité de nos utilisateurs, y compris des fonctionnalités qui ont amélioré la sécurité des conducteurs et sauvé de nombreuses vies. »

Acquisition de tuile

Life360 a acquis les trackers Bluetooth Tile. Source de l’image : Life360

Même si vous ne faites pas actuellement partie des dizaines de millions d’utilisateurs de Life360, vous le serez peut-être très bientôt. Le mois dernier, Hulls a annoncé dans un article de blog que Life360 avait acquis Tile :

J’ai énormément de respect pour ce que l’équipe Tile a construit. Ils sont le chef de file dans la catégorie des objets trouvés et ont bâti une marque réputée et respectée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Tile est présent dans près de 30 000 magasins de détail, a établi des partenariats intégrés avec des dizaines d’entreprises, vendu plus de 45 millions de Tiles et compte plus de 440 000 abonnés au total.

À l’avenir, Hulls dit que Life360 commencera à regrouper les trackers Tile avec ses plans d’adhésion. La société prévoit également d’intégrer toutes ses plates-formes afin que les appareils Tile, les appareils portables Jiobit et les utilisateurs de l’application Life360 s’affichent tous sur une carte unifiée. Personnes, animaux de compagnie, objets — le tout sur une seule carte. Maintenant, avant de jeter votre Tile dans un lac, il convient de noter que Hulls dit que Life360 ne vendra pas les données des appareils Tile.

Inutile de dire que c’est une situation troublante. Life360 prétend être « le premier service de sécurité familiale au monde ». Il vendrait également des données de localisation très spécifiques au plus offrant. Life360 a dit à Gizmodo que « plein d’informations erronées et d’inexactitudes » et qu’il émettrait une réponse. Nous avons hâte de le voir. En attendant, consultez le rapport complet de The Markup.