Lachlan Watson parle de genre, d’être non binaire et de la lutte des trans

CA : Aujourd’hui, tout le monde veut parler de visibilité trans et d’acceptation genderqueer, mais comment pensez-vous que nous pourrions nous impliquer davantage et ne pas être simplement des spectateurs du mouvement des droits civiques LGBTIQ + ?

LW : Nous informer sur le sujet. De toute évidence, des projets de loi comme le projet de loi 515 du Sénat aux États-Unis se produisent lorsque les gens n’écoutent pas. De telles lois sont adoptées parce que les gens ne sont pas informés et refusent de se tromper. C’est incroyable, mais les gens au pouvoir pourraient l’empêcher s’ils étaient prêts à débattre, à s’informer, s’ils étaient prêts à se tromper. Si jamais ces gens s’asseyaient pour écouter une personne trans ou si leur cousin était trans ou leur fils, ils comprendraient que ces lois mettent des vies en danger. Mettre en perspective l’importance des informations, lire les expériences des autres et leur donner le microphone pendant trois secondes changerait de nombreuses vies. Nous nous sommes battus pour cela, je me suis battu pour cela toute ma vie. J’ai été élevé par un avocat, je sais de quoi je parle, je sais exactement qui je suis. Mais j’ai rarement l’occasion d’en parler, d’utiliser ces connaissances et mon expérience pour améliorer la vie d’autres jeunes trans, pour informer d’autres personnes, ou simplement pour amener les gens à dire : « Oh, c’est ça ? Je ne savais pas”. Et c’est si facile de fournir cette puissance, juste en demandant : « Que voulez-vous ? Veux-tu ça ? », Les vies changent. Les gens ont tellement peur d’abandonner ce pouvoir qu’ils ne réalisent pas qu’en tant que personnes trans, ce pouvoir n’a jamais été le nôtre et nous devons nous battre pour l’obtenir. En réalité ce n’est pas parce que nous sommes militants sur notre identité, ce n’est pas parce que nous aimons nous battre, c’est le seul moyen d’avoir le même pouvoir que tout le monde. Imaginez s’il y avait une personne trans dans ces bureaux ou près de ces bâtiments où ces lois sont adoptées, il y aurait un énorme changement. Le simple fait d’avoir inclus une personne trans dans le cabinet de la présidence cette année est insensé ; Cela vous fait penser au nombre de projets de loi adoptés avec lesquels nous n’avons rien à voir. C’est ainsi que les changements sont générés : en permettant aux personnes trans de participer à ces dialogues, ou au moins, en mettant une personne trans dans votre émission de télévision, car peut-être que le politicien regarde cette émission et peut-être que certaines choses changeront. Tout cela se passe aux États-Unis, mais cela met en perspective ce qui doit se passer partout, car les personnes trans ne font pas partie du dialogue et c’est pourquoi il n’y a personne pour nous défendre. Je suis sûr qu’il y a moins de gens qui défendent les jeunes trans au Mexique et cela me brise le cœur parce que cela devrait être universel. Il devrait y avoir des gens qui se battent pour nous, tout le monde devrait être là-dedans, pas seulement les personnes trans ou homosexuelles, mais tout le monde, c’est pour la vie humaine. Il y a des trans partout et l’intolérance, la haine, ils sont aussi partout. Ainsi, plus il y aura de gens compréhensifs, alliés et informés, moins l’intolérance au pouvoir devra compromettre nos droits, notre bien-être et notre droit à l’avenir.

Lachlan Watson portant un haut et un chemisier, GUCCI. (PHOTOS : ANAIRAM)