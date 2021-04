l’Acier reçoit la Novelda dans son fief

29/04/2021 à 19:31 CEST

Vendredi prochain à 19h30 se jouera le match du cinquième jour de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Acier et à Novelda au Les Fornàs.

le Acier Il atteint le cinquième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 contre lui Sports crevillente dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des trois matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division avec un chiffre de 21 buts en faveur et 28 contre.

Concernant les visiteurs, le Novelda a été imposé à Paternel 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Sanchez Oui Toni, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Acier. Avant ce match, le Novelda ils avaient gagné dans deux des quatre matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un solde de 23 buts en faveur et 32 ​​contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Acier il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Novelda il a un bilan de deux nuls en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés en Les Fornàs et la balance est une défaite et deux nuls en faveur de la Acier. De plus, les visiteurs cumulent deux matches d’affilée invaincus au stade de la Acier. La dernière fois qu’ils ont affronté le Acier et le Novelda dans la compétition était en décembre 2019 et le match s’est conclu avec un score de 2-0 en faveur de la Novelda.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Acier est en avance sur le Novelda avec une différence de quatre points. L’équipe de Santiago Martinez Il arrive au match en troisième position et avec 24 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Novelda, est en huitième position avec 20 points.