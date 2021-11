L’ACLU dit que Joe Biden ignore l’indemnisation des immigrants

L’Union américaine des libertés civiles (ACLU) accusée Joe Biden d’être hors de la boucle après que le président a nié que son administration envisage de verser 450 000 $ par personne aux immigrants illégaux séparés de leurs familles.

Mercredi, Biden a eu un échange combatif avec Pierre Doocy après que le journaliste de Fox News l’a interrogé sur un article du Wall Street Journal qui dit que le gouvernement envisage d’offrir des millions de dollars aux familles d’immigrants en compensation pour avoir été séparés par le Donald Trump administration. Lorsqu’on lui a demandé si les compensations pourraient inciter davantage à l’immigration illégale, Biden a applaudi au rapport « poubelle » et a insisté sur le fait que « Cela n’arrivera pas ».

Suite à l’échange de Biden avec Doocy, directeur exécutif de l’ACLU Anthony D. Romero a publié une déclaration insistant sur le fait que le plan est en préparation, et Biden est soit hors de la boucle, soit il « abandonne une promesse de campagne de base » pour annuler ce que l’administration Trump a fait.

Le président Biden n’a peut-être pas été pleinement informé des actions de son propre ministère de la Justice, car il a soigneusement délibéré et considéré les crimes commis contre des milliers de familles séparées de leurs enfants comme une politique gouvernementale intentionnelle. Mais s’il donne suite à ce qu’il a dit, le président abandonne une promesse de campagne de base de rendre justice aux milliers de familles séparées. Nous rappelons respectueusement au président Biden qu’il a qualifié ces actions de « criminelles » dans un débat avec le président Trump de l’époque, et a fait campagne pour remédier et rectifier l’anarchie de l’administration Trump. Nous appelons le président Biden à réparer les torts de cette tragédie nationale.