L’ACLU répond | Ligne électrique

Hier, les gardiens du président Biden de la garderie de la Maison Blanche l’ont envoyé lire une déclaration sur les vaccinations contre Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Il a même répondu à quelques questions à la suite de ses remarques. La Maison Blanche a posté le texte ici (vidéo ci-dessous). Les remarques de Biden étaient discordantes et dissonantes avec l’actualité du jour. L’administration Biden fait comme si de rien n’était mardi (faux) et n’a donc rien appris (possible).

À la suite de sa déclaration sur la vaccination des enfants – des mandats à venir sans aucun doute – Peter Doocy a posé la question qui a suscité le démenti de Biden concernant le règlement d’un milliard de dollars des réclamations d’immigrants illégaux avec l’ACLU. L’histoire sous-jacente a été rapportée ici la semaine dernière par le Wall Street Journal et a cité des acteurs impliqués dans les négociations de règlement. Je l’ai noté dans « Bordering on insanity: Payout edition ».

En plus de nier que le règlement se produirait, Biden a qualifié l’histoire de « poubelle… Ce n’est pas vrai ». Pourtant, c’est sans aucun doute une histoire de bonne foi. L’administration n’a émis aucun démenti dans la semaine suivant la publication de l’article.

Le président de l’ACLU, Anthony Romero, a publié cette déclaration à la suite de la conférence de presse de Biden. Sur la question de fait concernant l’exactitude de l’histoire, Romero a dit ceci :

Le président Biden n’a peut-être pas été pleinement informé des actions de son propre ministère de la Justice, car il a soigneusement délibéré et considéré les crimes commis contre des milliers de familles séparées de leurs enfants comme une politique gouvernementale intentionnelle.

Romero a poursuivi sur la politique du procès:

Mais s’il donne suite à ce qu’il a dit, le président abandonne une promesse de campagne de base de rendre justice aux milliers de familles séparées. Nous rappelons respectueusement au président Biden qu’il a qualifié ces actions de « criminelles » dans un débat avec le président Trump de l’époque, et a fait campagne pour remédier et rectifier l’anarchie de l’administration Trump. Nous appelons le président Biden à réparer les torts de cette tragédie nationale.

Le règlement n’a peut-être pas eu lieu, mais l’histoire n’était pas des ordures. Peut-être Biden nous donne-t-il encore un autre cas de projection démocrate.

Les trois journalistes du Journal sur l’histoire de la semaine dernière y sont revenus hier en fin d’après-midi. Ils ont interrogé à la fois la Maison Blanche et Romero sur la déclaration de Biden :

La Maison Blanche a renvoyé des questions sur les remarques du président au ministère de la Justice, qui a déclaré qu’il « ne commenterait pas les litiges en cours ». * * * * * M. Romero a déclaré plus tard mercredi que le ministère de la Justice avait assuré l’ACLU que les pourparlers se poursuivaient. « Si nous ne parvenons pas à obtenir un véritable dédommagement », a-t-il ajouté, « nous porterons notre affaire devant les tribunaux au nom de nos clients. »

L’article du Journal de la semaine dernière n’est pas une « poubelle ». La déclaration de l’ACLU a au moins les faits clairs. J’ajouterais seulement que l’ACLU croit maintenant plus fermement à l’immigration illégale qu’à la liberté d’expression, qu’elle trouve maintenant problématique.