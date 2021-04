LACMA et Snapchat lancent un projet AR Monuments ⋆ .

Un énorme morceau de maïs de rue mexicain, enduit de poudre de chili et de fromage Cotija, plane au-dessus du parc MacArthur mardi matin. Une orange en fuite rebondit au premier plan; des charrettes à fruits avec des parasols de couleur arc-en-ciel flottent dans le ciel.

L’œuvre en réalité augmentée, «¡Vendedores Presente!» par Ruben Ochoa, est l’un des cinq monuments virtuels qui ont fait leurs débuts mardi, géolocalisé vers des sites à travers la ville dans un projet du Los Angeles County Museum of Art et Snap Inc., la société mère de Snapchat.

«LACMA × Snapchat: Monumental Perspectives» vise à éclairer des histoires inédites et des histoires peu connues de Los Angeles. Les œuvres spécifiques au site – visibles sur l’application Snapchat – ajoutent à la conversation nationale autour représentation et exactitude historique dans les monuments, peintures murales et autres œuvres d’art publiques. Lorsque le spectateur regarde à travers son appareil à l’emplacement où l’œuvre est installée, l’art numérique apparaît à l’écran.

Le travail d’Ochoa honore la vie et les histoires des vendeurs de rue locaux et comprend un lien vers les ressources des fournisseurs et les défenseurs des organisations à but non lucratif.

Le directeur du LACMA, Michael Govan, a déclaré dans l’annonce du projet que les monuments de la RA «ne sont pas seulement pertinents pour les problèmes d’aujourd’hui – Los Angeles, espace civique, communauté – mais aussi pour le médium de l’art, ouvrant les portes à de nouvelles façons de penser l’art dans les deux espaces physiques et virtuels. »

LACMA a choisi les artistes du projet. Snap, membre du conseil consultatif du Art + Technology Lab du LACMA, a aidé à développer les œuvres et a fourni un montant non divulgué de financement pour les frais d’artistes, la recherche et la promotion, entre autres. La Fondation Andrew W. Mellon a également fourni des fonds pour la programmation connexe, l’engagement communautaire et d’autres aspects du projet.

L’œuvre de réalité augmentée de Glenn Kaino, «No Finish Line», fait ses débuts mardi dans le cadre de «LACMA × Snapchat: Monumental Perspectives».

(Glenn Kaino et Snap Inc.)

«No Finish Line» de Glenn Kaino est une horloge explosée complexe, avec des changements de vitesse visibles, qui tourbillonne et tourne au-dessus du Los Angeles Memorial Coliseum dans le parc des expositions. Il peut également être vu à la zone de loisirs Earvin «Magic» Johnson du sud de Los Angeles. Il intègre des images du marathon masculin Route aux Jeux Olympiques d’été de 1932 à LA – le signe de Randy’s Donuts, un crâne de dinosaure du Natural History Museum de Los Angeles County – parler du marathon sans fin des histoires intergénérationnelles.

Le «Portail pour Tovaangar» de Mercedes Dorame, sur le campus principal du LACMA, est un portail bleu cobalt rempli de fils rouges qui tourbillonnent dans le ciel et sont destinés à se connecter le passé, le présent et le futur – pour combler les lacunes de l’histoire de notre ville, en particulier en ce qui concerne les indigènes Tovaangar culture.

«The Open Hand Is Blessed» d’Ada Pinkston, situé à Magic Johnson Park, est un mémorial à Biddy Mason, qui est né esclave mais qui allait devenir un important propriétaire foncier de LA, fondateur d’église et philanthrope. «Think Big» d’IR Bach, dans le même parc, intègre du texte et des objets du quotidien – une ampoule, un ballon de basket – pour inspirer l’empathie et la compassion.

LACMA et Snap ont collaboré en 2019, lorsque le musée a présenté l’installation multimédia du compositeur et artiste multimédia Christian Marclay «Sound Stories», qui a extrait des vidéos Snapchat pour son contenu.

Les œuvres de «Monumental Perspectives» sont visibles sur Snapchat de n’importe où, mais l’expérience peut avoir ajouté une résonance lorsqu’elle est vue aux endroits qui les ont inspirées.

Le projet créera d’autres monuments virtuels en 2021 et dans les années à venir.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));