L’ACNH de Nintendo Switch obtient un événement de réduction du vendredi noir dans le jeu

La saison des achats des Fêtes 2021 est à la merci des pénuries mondiales de stocks et des contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Animal Crossing: Timmy et Tommy Nook de New Horizon ne le sont pas, et il semble que les propriétaires de Nook’s Cranny feront leur propre vente Black Friday dans le jeu à partir du 26 novembre dans le cadre de la nouvelle mise à jour 2.0.

Cette nouvelle vient de joueurs de l’ACNH qui ont osé voyager des semaines dans le futur et visiter Nook’s Cranny pour faire de bonnes affaires. NintendoLife a annoncé hier que Timmy et Tommy organiseraient un événement spécial Nook Friday du 26 novembre, la date du Black Friday dans la vraie vie, au 30 novembre, le mardi suivant.

Pendant cette période, les frères réduiront de 30 % le prix de tout dans leur magasin. C’est une belle économie sur les petits articles et potentiellement une différence de dizaines de milliers de cloches sur des articles plus chers. D’autres joueurs ont commencé à partager des captures d’écran du futur en ligne confirmant l’événement.

Bien sûr, cela ne signifie pas que tout dans le jeu sera réduit de 30%. Nook’s Cranny ne vend certains objets que certains jours et c’est différent pour chaque joueur. Les voyages dans le temps ne changeront rien à cela non plus, si vous êtes le genre de personne qui envisagerait même de faire une telle chose, ce que je suis sûr que vous n’êtes pas.

Je suis allé au 26 novembre pour vérifier Nook vendredi tôt, mais je ne l’ai pas trouvé, probablement parce que j’ai recommencé mon île et que je n’ai pas encore mis à niveau la boutique de Timmy et Tommy vers sa version finale. Heureusement, pour moi et pour tous ceux qui lisent ceci, il reste encore beaucoup de temps pour le faire (voici un guide pratique).

Alors que Nook Friday est un nouvel événement sympa à avoir dans ACNH, et un excellent moyen pour les nouveaux arrivants de rattraper leur retard sur leurs achats, certains joueurs sont déçus que la mise à jour massive 2.0 du jeu n’ait pas ajouté une toute nouvelle extension à Nook’s Cranny. ça aurait été cool aussi ! Mais il y a une multitude d’autres trucs 2.0, et depuis hier, le DLC Happy Home Paradise a été ajouté et je pourrais vraiment utiliser des cloches supplémentaires pour finir d’acheter tout cela.