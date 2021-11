L’acolyte de QAnon devenu le visage du 6 janvier est condamné à 41 mois de prison

L’une des images les plus durables du 6 janvier 2021 est celle d’un cinglé beuglant au maquillage bizarre qui aimait s’envelopper dans le drapeau et cracher des bêtises à propos d’une élection volée, et qui était déterminé à arrêter le dépouillement des votes électoraux en tous les moyens nécessaires, même si cela signifiait qu’il s’embarrassait gravement devant la planète entière.

Mais assez parlé de Donald Trump. Cette histoire concerne l’un de ses acolytes les plus « colorés », le soi-disant QAnon Shaman, Jacob Chansley. Je ne sais même pas pourquoi j’ai mentionné cet autre connard.

La dernière fois que nous avons vu Chansley, il se plaignait de se faire servir de la nourriture non biologique en agitation. Maintenant, le marteau est tombé sous la forme d’une peine de 41 mois de prison pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Jacob Chansley, 34 ans, de Phoenix, Arizona, a plaidé coupable en septembre à un chef d’accusation d’obstruction pour son rôle dans la tentative de bloquer le dépouillement des votes du Collège électoral de 2020. Il encourait un maximum de 20 ans de prison pour cette accusation, mais les procureurs fédéraux ont requis une peine de 51 mois, la peine la plus longue demandée dans une enquête du 6 janvier à ce jour. Le juge de district américain Royce Lamberth a prononcé mercredi la peine de 41 mois de prison devant le tribunal de district américain du district de Columbia. Il a également condamné Chansley à trois ans de probation une fois libéré. En condamnant Chansley à une peine de prison, Lamberth a déclaré qu’il pensait que Chansley était « véritable dans vos remords », mais a déclaré que la gravité de son crime justifiait la peine.

Alors que Chansley était à l’avant-scène – et berçait ses haillons teutoniques – pendant l’un des chapitres les plus honteux de l’histoire des États-Unis, il avait l’air un peu différent (et avait l’air un peu moins impétueux) lors de sa comparution devant le tribunal mercredi. Il portait une combinaison de prison verte et a exprimé des remords pour ses actions.

« J’ai eu tort d’entrer au Capitole. Je n’ai aucune excuse », a-t-il déclaré à Lamberth. En même temps, il semblait désireux d’adoucir ce qu’il avait fait – ou du moins de redorer sa vilaine réputation. « Je ne suis en aucun cas, ne forme ou ne forme un dangereux criminel », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas un homme violent. Je ne suis pas un insurrectionnel. Je ne suis certainement pas un terroriste national. Je ne ressemble en rien à ces criminels avec lesquels j’ai été incarcéré.

Hmm. En fait, oui, Chachi. C’est pourquoi vous allez à l’intérieur. Pour autant que je sache, aucun de ces criminels « dangereux » n’a essayé de faire craquer la démocratie elle-même.

Du côté positif, Chansley a maintenant désavoué à la fois les « théories » fantasmagoriques de QAnon et de Donald Trump, en tout cas publiquement. Bien que son apparente révélation soit survenue après qu’il ait demandé à Trump une grâce présidentielle, et les procureurs n’étaient pas d’humeur à minimiser tout cela. Au contraire, l’assistante du procureur américain Kimberly Paschall était impatiente d’envoyer un message : « Ne pensez pas que le système judiciaire restera les bras croisés lorsque vous tenterez de mettre fin à ce transfert pacifique de pouvoir », a-t-elle déclaré.

Ouais, c’est de ça qu’il s’agit. Malheureusement, le vrai méchant du 6 janvier, celui qui a rendu possible la longue incarcération de Chansley et la mort tragique d’Ashli ​​Babbitt, est toujours en fuite. En fait, il recharge son opération politique tout en donnant des interviews loufoques et pleines de mensonges à des magnats de l’oreiller super spéciaux.

C’est le gars qui a tenté de mettre fin au transfert pacifique du pouvoir. En fait, il le fait toujours. Quelqu’un s’en prend à cet ex-président ridicule en cosplay, s’il vous plaît. Car s’il court toujours en liberté en 2024, ce ne seront pas seulement les murs du Capitole américain qui seront maculés d’excréments. Le pays tout entier sera une lagune de merde et nous savons exactement quel cochon s’y vautrer.

