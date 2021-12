L’acolyte d’Emmanuel Macron, Beaune, s’est moqué de sa nouvelle pièce en euro | Politique | Des nouvelles

Le ministre français des Affaires européennes a partagé une vidéo de Money of Paris montrant la nouvelle pièce de 2 € qui entrera en circulation à partir du 1er janvier.

Mais la nouvelle qu’il a célébrée n’a pas été reçue avec le même enthousiasme par les utilisateurs français de Twitter qui se sont brutalement moqués de l’homme politique français.

Un utilisateur de Twitter appelé Basics Yakimanka a répondu : « Dites que nous payons ce monsieur pour tweeter comme ça sur son temps de travail !

« Nous devrions forcer les politiques à aller travailler de temps en temps dans une usine ou dans un magasin avec un chef comme nous en avons tous eu dans notre vie. »

Un autre utilisateur, Gazetteer, a déclaré: « Belle pièce de 2 €, mais qu’en est-il de nos pêcheurs? »

Claude Mestras a fait écho : « Vous feriez mieux de prendre soin de nos pêcheurs. »

Et CobraLaDWesh a appelé à sa démission immédiate.

Ils ont écrit : « Ce type est une grosse blague, il faut l’enlever rapidement, il ne sert à rien. »

L’utilisateur de Twitter DMT a déploré que le parti d’Emmanuel Macron devrait plutôt s’inquiéter de la pandémie.

Ils ont écrit : « C’est vrai qu’en pleine crise sanitaire c’était super important comme projet. LaREM et les priorités. »

Et Laurent, nationaliste du Frexit, a plaisanté : « Super, génial, extraordinaire. Un nouveau Deutschmark ! Pardon, il faut officiellement dire Euro. »

Plus tôt ce mois-ci, la Banque centrale européenne a déclaré qu’elle prévoyait de repenser les billets en euros au cours des trois prochaines années pour les rendre « plus accessibles aux Européens de tous âges et de tous horizons ».

Les groupes de discussion de la BCE rassembleront des suggestions sur le thème général des nouveaux billets du public dans les 19 pays qui partagent l’euro, a déclaré la BCE.

Le nouveau design remplacera les fenêtres, les portes et les ponts de différents styles architecturaux qui ornent les billets de banque en euros depuis leur lancement en 2002.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré : « Après 20 ans, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque pour les rendre plus accessibles aux Européens de tous âges et de tous horizons. »

La conception originale était censée signifier l’unité et l’ouverture tout en étant suffisamment abstraite pour ne pas remonter à un pays membre individuel.

Mais de nombreuses autorités ont depuis cherché à mettre l’accent sur la diversité et l’inclusion lors de la conception de nouveaux projets de loi, le Trésor américain ayant choisi la croisée afro-américaine anti-esclavagiste Harriet Tubman pour son billet de 20 $.

Un groupe consultatif composé d’experts de chaque pays de la zone euro établira une liste restreinte de thèmes et la soumettra au Conseil des gouverneurs de la BCE, qui sollicitera l’avis du public avant de lancer un concours de design.

Après cela et une autre consultation publique, le Conseil des gouverneurs prendra la décision finale d’ici 2024.

Le dernier concours a été remporté par le designer autrichien Robert Kalina en 1996.