Lacoste dévoile son nouveau produit phare, format dans SoHo – WWD

Lacoste améliore son jeu aux États-Unis

Sous la direction de Robert Aldrich, son nouveau directeur général pour l’Amérique du Nord, la marque parisienne a réorganisé son magasin de Broadway dans le SoHo de Manhattan, repositionnant l’unité comme son produit phare en Amérique du Nord.

Le nouveau concept, qui est destiné à se centrer sur l’art, l’innovation et la communauté, sera déployé dans d’autres magasins américains plus tard cette année et sera également utilisé en dehors des frontières de l’Amérique du Nord, a-t-il déclaré.

«Ce magasin existe depuis 10 ans», a déclaré Aldrich à propos de l’emplacement de SoHo. «Il fallait un rafraîchissement.»

L’ancien PDG d’Ermenegildo Zegna North America, qui a rejoint Lacoste en mai dernier, a déclaré que le format reflétait les changements récents chez Lacoste en général et était conçu pour mettre en valeur «l’identité de la marque». Cela inclut de s’inspirer de l’héritage de l’entreprise, mais d’une manière qui séduit également le client d’aujourd’hui.

«Cela reflète ce que nous essayons de faire avec la marque en général», a déclaré Aldrich.

Lacoste a été fondée en 1933 par le joueur de tennis français René Lacoste, surnommé «l’Alligator», qu’il a adopté en créant le désormais célèbre logo crocodile de la marque qui est affiché sur ses polos et autres produits.

La boutique SoHo met également en valeur l’ensemble de la gamme de produits de la marque au lieu du seul polo et met davantage l’accent sur les vêtements pour femmes. Bien que Lacoste soit une «entreprise dominante pour les hommes», Aldrich a déclaré que l’un de ses objectifs était de continuer à développer l’activité des femmes aux États-Unis, de sorte que les vêtements pour femmes occupent une place importante dans tout le site.

Le magasin de 4 660 pieds carrés du 541 Broadway est fermé depuis le début de l’année pour être rénové et rouvert aujourd’hui.

Aldrich a déclaré que les «grands détails architecturaux» du bâtiment historique dans lequel se trouve le magasin contribuent également à expliquer le positionnement actuel de la marque. Il a souligné les plafonds en étain d’origine ainsi que le bois de frêne incrusté sur les sols en béton, qui sont destinés à ressembler aux lignes d’un court de tennis. «Nous avons laissé le meilleur de l’ancien et avons ajouté des touches modernes», a-t-il déclaré.

Le magasin a été conçu par le cabinet d’architectes local Design Republic, qui a travaillé en tandem avec l’équipe de conception architecturale interne de Lacoste à Paris pour créer un «esprit New York-rencontre-Paris», a déclaré la société. L’éclairage était supervisé par Owl Studio et la menuiserie était fournie par Armo.

Le magasin, qui propose les vêtements de sport, les accessoires et les chaussures de la marque, comprend un extérieur inspiré de l’art, un mur de polo et une zone de personnalisation. Il y a aussi un pop-up dédié aux chaussures à l’entrée et les vestiaires s’inspirent d’une boîte de balles de tennis.

L’un des points forts du magasin est son mur de polo à l’arrière qui a été trié en trois catégories distinctes: habillé, rue et week-end. «Ce n’est pas seulement une belle palette de couleurs, mais cela montre également que les chemises peuvent être portées de différentes manières», a déclaré Aldrich.

Il a souligné la zone de personnalisation comme un point culminant. C’est là que les clients peuvent personnaliser leurs chemises et autres produits en choisissant parmi le vaste assortiment de services et de designs numériques rotatifs de la marque.

«Vous pouvez obtenir la personnalisation sur place», a déclaré Aldrich. «C’est aussi un domaine d’opportunités futures pour Lacoste.»

Le magasin cherche à créer un sentiment de communauté en s’associant avec des marques et des institutions culturelles dans les domaines de la nourriture, de la mode et de la beauté – une fois que c’est sûr de le faire – alors qu’il s’efforce de devenir une destination pour les acheteurs locaux. «C’est une grande partie de ce que le commerce de détail physique peut faire», a déclaré Aldrich.

Dans l’ensemble, Aldrich a déclaré que Lacoste avait «très bien performé» en Amérique du Nord malgré la pandémie. «Notre activité a très fortement rebondi lors de la réouverture et cette année, nous avons pris de l’ampleur.»

Il a attribué cela en grande partie à la précarisation de la société pendant la crise sanitaire. «Le monde devient de plus en plus décontracté et c’est l’ADN de Lacoste: c’est décontracté, sportif, optimiste et coloré. Et il offre une belle combinaison de créativité et d’héritage emblématique à la fois.

Il a déclaré que si le polo continue d’être le produit phare de la marque, «nous faisons plus. Les gens adorent le crocodile, mais nous voyons notre marque et notre activité s’étendre au-delà du polo. » Il a déclaré que les pulls molletonnés, les pantalons de survêtement, les t-shirts et autres vêtements de sport de la marque se sont également bien comportés, en particulier au cours de l’année écoulée.

Le nouveau concept de magasin sera présenté dans le magasin Lacoste de Las Vegas au Caesar’s Palace, qui rouvrira avec le nouveau format début mai. Après cela, il y aura le magasin de la société dans le centre commercial Aventura en Floride, qui est également en cours de révision pour s’adapter au nouveau design. Au-delà de cela, il sera déployé dans d’autres villes clés de la région et sera également utilisé à l’étranger.

L’investissement de la société dans ses magasins reflète sa croyance continue dans la vente au détail physique, a déclaré Aldrich. Bien que son activité de commerce électronique ait été très forte, en particulier au cours de l’année écoulée, «nous ne comptons pas uniquement sur notre expérience numérique».

Lacoste exploite 32 boutiques en Amérique du Nord, une région qui se classe parmi les trois premiers de ses marchés globaux avec la France et la Chine.

Dans le même temps, a-t-il déclaré, le commerce de gros, avec des partenaires tels que Macy’s, Amazon, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue et d’autres, reste une partie bien développée et «très importante» de l’activité totale de Lacoste. Et bien que les canaux directs aux consommateurs de l’entreprise représentent un pourcentage plus élevé du total, «la vente en gros continue d’être significative et nous constatons que cela continue d’être le cas», a-t-il déclaré.