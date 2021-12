L’acquisition d’Air India par Tata Group sera finalisée en janvier

Le 20 décembre, la Commission indienne de la concurrence a approuvé l’acquisition d’Air India par Talace Private Limited du groupe Tata, réalisant ainsi la première privatisation d’un bloc d’alimentation après 17 ans de quasi-achèvement.

Les approbations réglementaires et autres processus techniques concernant l’acquisition par le groupe Tata de la totalité des actions du gouvernement dans Air India et deux de ses filiales prenant plus de temps que prévu, la transaction sera conclue d’ici le mois prochain, a déclaré un haut responsable à FE.

La transaction gouvernementale sur l'IA devait être conclue d'ici la fin décembre.

Le 8 octobre, Tata Group a remporté l’offre pour la pleine propriété de la compagnie aérienne nationale qui a longtemps englouti l’argent des contribuables en offrant 18 000 crores de roupies comme contrepartie de la valeur d’entreprise (EV).

Le rapprochement proposé envisage l’acquisition de 100 % du capital social d’Air India et d’Air India Express (AIXL) et de 50 % du capital social d’Air India SATS Airport Services par Talace. Air India sera la troisième marque de compagnie aérienne de l’écurie Tatas — il détient déjà 84 % du capital d’AirAsia India et 51 % de Vistara

