L’acquisition d’Arm par Nvidia fait l’objet d’un examen plus approfondi de la part du gouvernement britannique

Le projet d’acquisition de 40 milliards de dollars par Nvidia du concepteur de puces britannique, Arm, fera l’objet d’une enquête encore plus approfondie par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), comme l’a rapporté CNBC. Un avis publié sur le site Web du gouvernement britannique confirme que Nadine Dorries, la secrétaire d’État britannique chargée du numérique, de la culture, des médias et des sports, a ordonné à la CMA de lancer une enquête de phase 2. L’enquête se déroulera sur une période de 24 semaines et examinera les risques potentiels pour la sécurité nationale et les problèmes de concurrence associés à l’acquisition.

Le CMA a terminé son enquête de phase 1 en août – que vous pouvez maintenant lire dans son intégralité au format PDF – avec le directeur général de CMA, Andrea Coscelli, déclarant que « le contrôle de NVIDIA Arm pourrait créer de réels problèmes pour les concurrents de NVIDIA en limitant leur accès aux technologies clés ». Il recommandait une enquête de phase 2 à l’époque, donc le choix de Dorries de prendre les prochaines étapes n’est pas aussi choquant.

En plus de la CMA, l’UE a lancé sa propre enquête sur l’acquisition à la fin du mois dernier, au motif que l’acquisition d’Arm pourrait donner à Nvidia un avantage injuste. Cela prolongera probablement encore plus l’accord, et cela n’inclut pas les éventuelles enquêtes qui pourraient être menées par les États-Unis et la Chine.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a initialement donné à l’entreprise une date limite pour l’acquisition d’Arm en mars 2022, mais avec les régulateurs scrutant de près l’accord, il a admis que cela pourrait prendre beaucoup plus de temps. Arm a été racheté par la société japonaise SoftBank en 2016 dans le cadre d’une opération évaluée à 31 milliards de dollars. Le concepteur de puces est considéré comme un territoire neutre dans le monde de la technologie, car il concède sous licence des schémas à des géants de la technologie tels que Samsung, Apple et Qualcomm, qui fabriquent et installent ensuite le matériel dans leurs propres appareils.

Étant donné que Nvidia est en concurrence active avec de nombreux clients d’Arm, les régulateurs craignent que Nvidia ne désavantage d’autres sociétés, empêchant éventuellement Arm de concevoir des puces plus puissantes pour les concurrents de Nvidia. Microsoft, Google et Qualcomm ont la même peur : Nvidia a le pouvoir de choisir comment Arm crée des designs, à quelles entreprises il les vend et à quel prix.

Non seulement un résultat anticoncurrentiel comme celui-ci pourrait affecter les concurrents de Nvidia, mais il aurait également un impact sur les consommateurs. La pénurie de puces a déjà rendu difficile l’achat de certains articles, comme la PS5, la Xbox Series X / S et de nouvelles cartes graphiques, et si Nvidia décide d’utiliser Arm pour se donner un traitement spécial, les puces disponibles pourraient avoir de moins bonnes performances ou coûtent plus cher qu’ils ne le font déjà.