L’acquisition révélatrice de SpaceX cette semaine

Quand SpaceX fait quelque chose, vous le savez.

Chaque fois que l’une de ses fusées décolle ou atterrit, les médias du monde entier l’étalent sur nos écrans.

Faites défiler YouTube pendant un moment et vous pouvez trouver des milliers de fans d’Elon Musk applaudissant les lancements et atterrissages certes impressionnants de SpaceX.

Les crashs de SpaceX bénéficient également d’une couverture globale… et ils font ressortir les ennemis de Musk pleins de schadenfreude.

Plus tôt cette semaine, cependant, SpaceX a fait quelque chose de très calme.

Lorsqu’il a acquis Swarm Technologies, une petite startup de connectivité par satellite, il n’a pas publié de communiqué de presse. Musk n’a pas tweeté à ce sujet.

Au lieu de cela, les pousseurs de crayons SpaceX ont déposé des documents auprès de la Federal Communications Commission (FCC) – et des journalistes entreprenants les ont déterrés.

Bien sûr, une fois que nous l’avons découvert, l’accord SpaceX-Swarm a reçu la même attention que tout ce qui concerne Musk.

Cependant, le caractère subreptice de l’accord a fini par retenir l’attention. (Tout comme le fait qu’il s’agit de la première acquisition de SpaceX au cours de ses 19 ans de vie.)

Et cela signifie que vous auriez pu manquer de savoir pourquoi SpaceX a acheté Swarm – et comment cela est lié à la mégatendance 5G.

Nous allons jeter un coup d’oeil…

Pas d’IoT sans 5G

Swarm exploite une constellation de 120 satellites de la taille d’un smartphone et un réseau de stations au sol. Dans l’accord, SpaceX obtient tout cela ainsi que diverses licences et brevets spatiaux.

Bien sûr, l’accord a du sens pour Swarm. Il donne à cette petite entreprise de 30 personnes les ressources dont elle a besoin pour affronter des entreprises « smallsat » similaires.

Alors que SpaceX préfère développer la technologie en interne, cet accord lui permet de se lancer rapidement dans le secteur de l’Internet des objets (IoT).

Les satellites « SpaceBEE » de Swarm communiquent avec son réseau d’antennes de stations au sol avec une « tuile » de Swarm. Tous ces appareils au sol font alors partie du réseau mondial IoT.

L’IoT est un réseau dynamique et à grande vitesse d’objets physiques – des « choses » – qui sont intégrés à des capteurs, des logiciels et d’autres technologies dans le but d’échanger des données et de « communiquer » avec d’autres appareils, systèmes et/ou personnes.

Le marché mondial de l’IoT devrait atteindre une valeur de 1,39 billion de dollars d’ici 2026, contre 761,4 milliards de dollars en 2020, selon Mordor Intelligence.

À ce stade, vous vous demandez probablement ce que tout cela a à voir avec la 5G.

Voici le problème : l’IoT ne peut pas atteindre son véritable potentiel sans la prochaine génération de haut débit mobile qui remplacera ou augmentera les connexions 4G LTE existantes.

La technologie 5G améliore considérablement les vitesses de téléchargement et de téléchargement, tout en améliorant la latence, c’est-à-dire le temps nécessaire aux appareils pour communiquer avec les réseaux sans fil.

Le réseau 4G actuel délivre environ 100 mégabits par seconde. Mais une fois la 5G déployée, ce nombre passe à 10 000 mégabits par seconde, soit 100 fois plus vite que la vitesse actuelle.

Cela signifie qu’une toute nouvelle génération de technologies peut devenir réalisable et prospérer.

Alors que la 4G fournissait les vitesses de réseau nécessaires pour exécuter des applications en ligne et le streaming mobile, la 5G représente un bond en avant monumental. Il jette les bases de toute une série de technologies « gee-whiz »… y compris l’IoT et des dizaines d’autres innovations qui attendent maintenant à la porte de départ.

Qualcomm estime que les réseaux 5G généreront 13,2 billions de dollars d’activité de vente mondiale d’ici 2035. D’autres estimations indiquent que la 5G est sur le point de déclencher un tsunami économique d’une valeur d’au moins 56 billions de dollars.

Vous ne pouvez pas investir dans SpaceX… ou dans Swarm.

Mais vous pouvez le faire…

Une “constellation compétitive”

Actuellement, une centaine de satellites sont lancés chaque année.

Mais d’ici la fin de la décennie, estime Euroconsult, nous lancerons près de 1 000 satellites chaque année.

D’ici 2028, il pourrait y avoir 15 000 satellites en orbite.

Morgan Stanley prédit que l’industrie spatiale mondiale pourrait générer plus de 1 000 milliards de dollars d’ici 2040, contre 350 milliards de dollars aujourd’hui.

De plus, ces réseaux non terrestres deviendront un maillon essentiel dans le déploiement mondial du réseau 5G.

C’est un secteur à forte croissance dans lequel nous voulons être.

Et j’aime une pièce en particulier en ce moment…

Warren Buffett conseille d’acheter des sociétés qui possèdent un « fossé concurrentiel » – un avantage qui sécurise leur part de marché et leur potentiel de croissance.

Une entreprise spatiale que j’ai recommandée aux membres de mon service commercial, Le spéculateur, possède ce que j’appelle une “constellation compétitive”.

Cette société est une société leader dans le domaine de la technologie spatiale et du renseignement dont les racines remontent aux premiers jours de l’exploration spatiale.

Aujourd’hui, des dizaines de ses satellites sont en orbite autour de la Terre, et cette constellation rassemble des tonnes de données et les fournit sous diverses formes à ses clients gouvernementaux et commerciaux. En conséquence, près de 4 milliards de personnes interagissent chaque mois avec la technologie de cette entreprise.

De toute évidence, il a construit une impressionnante «constellation compétitive».

Mais la société est confrontée à des menaces concurrentielles de la part d’autres sociétés de satellites établies ainsi que d’arrivants comme SpaceX et Virgin Galactic.

En plus de ces menaces pour les entreprises, elle doit également faire face aux défis technologiques actuels des voyages et de l’exploration spatiale. Comme l’astronaute Scott Kelly s’est moqué après l’explosion d’une fusée SpaceX en 2015, « l’espace est difficile ».

Les échecs de l’exploration spatiale peuvent entraîner des frais de plusieurs dizaines de millions sur les bénéfices.

En fait, malgré la publication d’un rapport trimestriel solide au début du mois qui a dépassé les estimations des analystes pour les revenus et les bénéfices, les actions de la société ont chuté en raison d’une annonce pire que prévu concernant sa flotte de satellites de nouvelle génération.

Malgré ce revers, cependant, la direction de la société a maintenu ses prévisions de revenus et de bénéfices pour le reste de l’année.

Bottom line: Cette vente massive semblait être une réaction excessive majeure au retard du satellite.

Et à la suite de ce rapport, j’ai réitéré ma croyance en l’entreprise aux membres du spéculateur, déclarant que cette entreprise a compilé un historique de succès à long terme, malgré des revers intermittents, et je pense qu’elle le fera à nouveau… et récoltera une croissance des bénéfices considérable en tant que un résultat.

L’entreprise, ai-je dit, reste une entreprise leader dans le domaine de la technologie spatiale et du renseignement qui possède un potentiel de croissance des bénéfices substantiel au cours des deux à trois prochaines années.

Et j’ai dit que je pensais que la vente offrait aux investisseurs une deuxième opportunité d’investir dans une spéculation exceptionnelle.

